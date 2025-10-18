एक्सप्लोरर
10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकली BDL में भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं आवेदन
भारत डायनामिक्स लिमिटेड 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार तय समय से आवेदन कर लें.
भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने 16 अक्टूबर 2025 से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित संगठन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 06:39 AM (IST)
