10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकली BDL में भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं आवेदन

10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकली BDL में भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं आवेदन

भारत डायनामिक्स लिमिटेड 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार तय समय से आवेदन कर लें.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Oct 2025 06:39 AM (IST)
भारत डायनामिक्स लिमिटेड 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए 100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिनके लिए उम्मीदवार तय समय से आवेदन कर लें.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने 16 अक्टूबर 2025 से अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार इस प्रतिष्ठित संगठन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1/6
इस वर्ष अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 110 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
इस वर्ष अप्रेंटिसशिप के लिए कुल 110 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
2/6
इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं (SSC), आईटीआई या इसके समकक्ष अन्य योग्यता होना अनिवार्य है. यह सुनिश्चित करता है कि चयनित उम्मीदवार तकनीकी और शैक्षणिक रूप से तैयार हों.
इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं (SSC), आईटीआई या इसके समकक्ष अन्य योग्यता होना अनिवार्य है. यह सुनिश्चित करता है कि चयनित उम्मीदवार तकनीकी और शैक्षणिक रूप से तैयार हों.
3/6
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है.
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है.
4/6
एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.
एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी.
5/6
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर 'Apply' या अप्रेंटिसशिप लिंक पर क्लिक करें.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर ‘Apply’ या अप्रेंटिसशिप लिंक पर क्लिक करें.
6/6
व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी फॉर्म में भरें. जानकारी सही होने के बाद फॉर्म को सबमिट करें. सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना न भूलें.
व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी फॉर्म में भरें. जानकारी सही होने के बाद फॉर्म को सबमिट करें. सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना न भूलें.
Published at : 18 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Embed widget