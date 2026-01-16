इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक

PM Kisan Yojana: देश में करोड़ों किसान रहते हैं जिनकी रोजीरोटी सीधे खेती पर टिकी होती है. इन्हीं किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कई योजनाएं चलाती हैं. इन्हीं में से एक अहम योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके जरिए छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सीधी आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना के तहत हर साल तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये भेजे जाते हैं.

अब तक इस स्कीम की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान इसका लाभ ले चुके हैं. ऐसे में किसानों की नजर अब 22वीं किस्त पर टिकी है. अब किसानों के मन में सवाल यही है कि कब जारी होगी 22वीं किस्त. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में लेटेस्ट अपडेट और साथ ही जान लें किसानों को कौन से काम पूरे करवाने होंगे.

कब तक आ सकती है 22वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 21 किस्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी हैं. योजना का पैटर्न देखें तो हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर आती रही है. पिछली किस्तों की टाइमलाइन को देखें तो फरवरी का महीना अगली किस्त के लिहाज से फिट बैठता है. फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी महीने में 22वीं किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है. यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस किस्त को जारी कर सकते हैं जैसा कि कई पिछली किस्तों में हो चुका है. फरवरी के महीने में सरकार बजट भी पेश करेगी इसलिए माना जा रहा है किस्त बजट से पहले भी जारी हो सकती है. हालांकि आधिकारिक जानकारी के बाद ही सही डेट पता लग पाएगी.

पैसे अटकने से बचाने के लिए ये जरूरी काम करें

किसान योजना की किस्तों में बहुत से किसानों की रकम इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनके दस्तावेज या जानकारी पूरी नहीं होती. सबसे पहला जरूरी काम है ई-केवाईसी. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है. उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना भी जरूरी है.

अगर खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो पैसा ट्रांसफर फेल हो सकता है. वहीं रजिस्ट्रेशन के समय अगर नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल या जमीन से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी है तो भी किस्त अटक जाती है. इसलिए बेहतर यही है कि किसान समय रहते पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल चेक करें सभी जानकारी दुरुस्त रखें.

यह भी पढ़ें:एक्सप्रेस-वे पर अचानक खत्म हो जाए आपकी कार में पेट्रोल, ऐसे बुलवा सकते हैं मदद