CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 

CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 

CM Yogi Video Viral: सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद थे, वह एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए? पहले तो मासूम हिचकिचाता है, लेकिन बाद में कान में कहता है- 'चिप्स चाहिए'.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 16 Jan 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी कोई स्टंटबाज बनकर डेयरिंग दिखाता है तो कभी किसी का गम वायरल हो जाता है. ऐसे में अगर कोई वाकया सियासी गलियारों से जुड़ा हो तो बात ही कुछ और होती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है. 

14 सेकेंड के इस वीडियो में सीएम योगी एक मासूम से बच्चे को अपने पास बुलाकर बातचीत कर रहे हैं. इस बातचीत में एक ऐसा क्षण आया कि मासूम की मासूमियत ने देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को भी खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया. हमेशा गंभीर रहने वाले मुख्यमंत्री की हंसी देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. 

मासूम ने सीएम योगी से मांग लिए चिप्स

आमतौर पर किसी सूबे का मुख्यमंत्री एक ऐसा पद होता है, जहां प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है. सीएम से मिलने वाले हर एक शख्स को गंभीर रहना पड़ता है और मुद्दे से जुड़ी बात ही करनी होती है, लेकिन ये प्रोटोकॉल बच्चों के आगे नहीं चलते. ऐसा ही इस वीडियो में दिखाई देता है. मौका था मकर संक्रांति का, जहां सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद थे. वह एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए? पहले तो मासूम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह धीरे से कान में कहता है- 'चिप्स चाहिए'. मासूम की इस डिमांड पर सीएम योगी को हंसी आ जाती है और वह खिलखिला उठते हैं. सीएम योगी को हंसता देख वहां मौजूद अधिकारी भी खुश हो जाते हैं. हालांकि, सीएम योगी बच्चे को निराश नहीं करते, बल्कि अधिकारियों से कहते हैं कि भाई इसके लिए चिप्स मंगवाओ. 

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कोई सीएम योगी की सादगी की तारीफ करता दिखा तो कोई मासूम की मासूम सी डिमांड का  कायल हो गया. एक यूजर ने लिखा बच्चे मन के सच्चे. वहीं एक यूजर ने लिखा, बड़ा होकर बच्चा शायद अफसोस करे. एक यूजर ने लिखा, तुम योगी जी से एक पूरा जिला मांग सकते थे, लेकिन मांगा तो बस एक चिप्स. एक यूजर ने मजाक में लिखा, चाहता तो एक टेंडर भी मांग सकता था, लेकिन इस बच्चे की चटोरी जुबान तो देखो. 

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 16 Jan 2026 10:56 AM (IST)
