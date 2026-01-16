सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी कोई स्टंटबाज बनकर डेयरिंग दिखाता है तो कभी किसी का गम वायरल हो जाता है. ऐसे में अगर कोई वाकया सियासी गलियारों से जुड़ा हो तो बात ही कुछ और होती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है.

14 सेकेंड के इस वीडियो में सीएम योगी एक मासूम से बच्चे को अपने पास बुलाकर बातचीत कर रहे हैं. इस बातचीत में एक ऐसा क्षण आया कि मासूम की मासूमियत ने देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को भी खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया. हमेशा गंभीर रहने वाले मुख्यमंत्री की हंसी देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

मासूम ने सीएम योगी से मांग लिए चिप्स

आमतौर पर किसी सूबे का मुख्यमंत्री एक ऐसा पद होता है, जहां प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है. सीएम से मिलने वाले हर एक शख्स को गंभीर रहना पड़ता है और मुद्दे से जुड़ी बात ही करनी होती है, लेकिन ये प्रोटोकॉल बच्चों के आगे नहीं चलते. ऐसा ही इस वीडियो में दिखाई देता है. मौका था मकर संक्रांति का, जहां सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद थे. वह एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए? पहले तो मासूम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह धीरे से कान में कहता है- 'चिप्स चाहिए'. मासूम की इस डिमांड पर सीएम योगी को हंसी आ जाती है और वह खिलखिला उठते हैं. सीएम योगी को हंसता देख वहां मौजूद अधिकारी भी खुश हो जाते हैं. हालांकि, सीएम योगी बच्चे को निराश नहीं करते, बल्कि अधिकारियों से कहते हैं कि भाई इसके लिए चिप्स मंगवाओ.

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कोई सीएम योगी की सादगी की तारीफ करता दिखा तो कोई मासूम की मासूम सी डिमांड का कायल हो गया. एक यूजर ने लिखा बच्चे मन के सच्चे. वहीं एक यूजर ने लिखा, बड़ा होकर बच्चा शायद अफसोस करे. एक यूजर ने लिखा, तुम योगी जी से एक पूरा जिला मांग सकते थे, लेकिन मांगा तो बस एक चिप्स. एक यूजर ने मजाक में लिखा, चाहता तो एक टेंडर भी मांग सकता था, लेकिन इस बच्चे की चटोरी जुबान तो देखो.

यह भी पढ़ें: पत्नी की कमाई खाता है... मैरीकॉम ने पति पर लगाया आरोप तो भड़के यूजर्स, बोले- 'कट तो हम लोगों का गया'