6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल

कई बार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हैरान करते हैं तो कभी कड़वी सीख भी दे जाते हैं. ऐसे कई वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. वहीं फिलहाल भी एक ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी जहरीले सांप के साथ बहादुरी दिखाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन यही दिखावा बुजुर्ग आदमी की जान पर भारी पड़ जाता है. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी सांप को पकड़कर करतब दिखाता है लेकिन सांप आदमी को काट लेता है और उसके बाद जो होता है उससे यह मामला इतना गंभीर हाे गया कि वीडियो देखने के बाद लोग भी सन्न रह गए हैं और इसे मूर्खता भरी बहादुरी बता रहे हैं.



6 फुट का काला कोबरा पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हाे रहे वीडियो के अनुसार एक आदमी जिसका नाम राज सिंह बताया जा रहा था. उन्होंने सड़क पर करीब 6 फुट लंबे जहरीले काले कोबरा को पकड़ लिया. वहीं वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आसपास मौजूद लोग उन्हें लगातार मना करते रहे, लेकिन राज सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कोबरा को गले में डालकर करतब दिखाने शुरू कर दिए, मानो किसी खेल का हिस्सा हो. इसी दौरान कोबरा ने उन्हें एक नहीं बल्कि तीन बार डस लिया. वहीं बताया जा रहा है कि तीन बार डसने के बाद राज सिंह के अंदर जहर इतनी तेजी से फैला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को हैरान कर रहा है.

50 साल के राज सिंह ने सड़क पर 6 फुट के जहरीले कोबरा को पकड़ लिया 🐍

लोग मना करते रहे, पर वो सांप को गले में डालकर करतब दिखाने लगे 😳

कोबरा ने तीन बार डस लिया…

जहर इतनी तेजी से फैला कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही हालत बिगड़ गई।



डॉक्टरों ने पहुँचते ही मृत घोषित कर दिया pic.twitter.com/5l6nunRF6Z — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) January 14, 2026



सोशल मीडिया यूजर्स बोले- ये बहादुरी नहीं, मूर्खता है



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो पर यूजर्स के तीखे कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया मूर्खता और बहादुरी में फर्क होता है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है, इसको कहते हैं मौत को गले लगाना. एक यूजर ने लिखा ऐसा एक वीर दुनिया में था, अब नहीं है. वहीं किसी ने तंज कसते हुए कहा मूर्खों की कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो दस मिलेंगे. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है 2 पेग मार कर अपने आप को ब्रूसली समझ रहे थे चाचा. एक और यूजर कमेंट करता है दो पेग अंदर और ये दूनिया से बाहर. वहीं कई लोगों ने कमेंट किया कुछ लोगों के कीड़ा परमानेंट होता है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है सांप से खेलने का परिणाम, अपनी जान गंवा बैठे. वहीं कुछ यूजर कमेंट करते हैं इसी को कहते हैं मौत को गले लगाना.

