हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल

6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी सांप को पकड़कर करतब दिखाता है लेकिन सांप आदमी को काट लेता है और उसके बाद जो होता है उससे मामला इतना गंभीर हाे गया कि वीडियो देखने के बाद लोग भी सन्न रह गए हैं

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Jan 2026 09:55 AM (IST)
कई बार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हैरान करते हैं तो कभी कड़वी सीख भी दे जाते हैं. ऐसे कई वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. वहीं फिलहाल भी एक ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी जहरीले सांप के साथ बहादुरी दिखाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन यही दिखावा बुजुर्ग आदमी की जान पर भारी पड़ जाता है. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी सांप को पकड़कर करतब दिखाता है लेकिन सांप आदमी को काट लेता है और उसके बाद जो होता है उससे यह मामला इतना गंभीर हाे गया कि वीडियो देखने के बाद लोग भी सन्न रह गए हैं और इसे मूर्खता भरी बहादुरी बता रहे हैं.

6 फुट का काला कोबरा पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हाे रहे वीडियो के अनुसार एक आदमी जिसका नाम राज सिंह बताया जा रहा था. उन्होंने सड़क पर करीब 6 फुट लंबे जहरीले काले कोबरा को पकड़ लिया. वहीं वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आसपास मौजूद लोग उन्हें लगातार मना करते रहे, लेकिन राज सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुए. उन्होंने कोबरा को गले में डालकर करतब दिखाने शुरू कर दिए, मानो किसी खेल का हिस्सा हो. इसी दौरान कोबरा ने उन्हें एक नहीं बल्कि तीन बार डस लिया. वहीं बताया जा रहा है कि तीन बार डसने के बाद राज सिंह के अंदर जहर इतनी तेजी से फैला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को हैरान कर रहा है.


सोशल मीडिया यूजर्स बोले- ये बहादुरी नहीं, मूर्खता है

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद  वीडियो पर यूजर्स के तीखे कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया मूर्खता और बहादुरी में फर्क होता है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है, इसको कहते हैं मौत को गले लगाना. एक यूजर ने लिखा ऐसा एक वीर दुनिया में था, अब नहीं है. वहीं किसी ने तंज कसते हुए कहा मूर्खों की कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो दस मिलेंगे. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है 2 पेग मार कर अपने आप को ब्रूसली समझ रहे थे चाचा.  एक और यूजर कमेंट करता है दो पेग अंदर और ये दूनिया से बाहर. वहीं कई लोगों ने कमेंट किया कुछ लोगों के कीड़ा परमानेंट होता है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है सांप से खेलने का परिणाम, अपनी जान गंवा बैठे. वहीं कुछ यूजर कमेंट करते हैं इसी को कहते हैं मौत को गले लगाना. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 16 Jan 2026 09:55 AM (IST)
