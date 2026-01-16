माही विज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में जय भानुशाली संग उन्होंने अपनी 14 साल की शादी को खत्म कर लिया है. सोशल मीडिया पर ज्वाइंट स्टेटमेंट शेयर करके एक्स कपल ने इस बारे में जानकारी दी थी.दोनों ने बताया था कि तालक ले रहे हैं.

लेकिन, बच्चों की परवरिश एक साथ करेंगे. इनके तलाक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया. वहां, तलाक के बाद माही विज ने अपना एक बड़ा सपना पूरा कर लिया है.दरअसल, खुद को उन्होंने एक नई कार गिफ्ट की है.जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही ने खुद के लिए एक नई कार खरीदी है.

आरती सिंह ने शेयर की तस्वीर

हालांकि, सोशल मीडिया पर माही ने खुद अपनी नई कार की तस्वीर शेयर की है.तस्वीर में माही पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए कार के संग पोज देती हुई नजर आ रही हैं.माही इस ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लगीं.वहीं, आरती सिंह ने माही की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा,'मैं बहुत-बहुत खुश हूं, ऐसे 10वीं गाड़ी ले तू. तू सिर्फ खुशियों की हकदार है..मजबूत लड़की..भगवान तुझे हमेशा आशीर्वाद दे.तेरा ये गाना वाला रवैया हमेशा बनाए रख.'





इस पोस्ट को देख लोगों ने माही को खूब बधाईयां दीं.बता दें जय संग तलाक के बाद माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी के जन्मदिन पर पोस्ट शेयर किया था. पोस्ट में नदीम को माही ने अपना प्यार बताया था. एक्ट्रेस ने पोस्ट में ये भी लिखा था कि उन्होंने उन्हें दिल से चुना है.

इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों ने माही और नदीं के रिश्ते पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया.उसके बाद माही ने उन लोगों की जमकर क्लास लगाई, जिन्होंने नदीम संग रिश्ते पर ट्रोल किया था. माही ने वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि उन लोगों पर थू है जो इस तरह की गंदगी को फैला रहे हैं.

