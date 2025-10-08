BEL में जॉब पाने का शानदार मौका, 90 हजार मिलेगी सैलरी; इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी. इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. टेक्नीशियन-सी पद के लिए उम्मीदवार ने एसएसएलसी (10वीं), आईटीआई या एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप पूरी की होनी चाहिए. आवेदन के समय उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.