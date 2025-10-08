हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BEL में जॉब पाने का शानदार मौका, 90 हजार मिलेगी सैलरी; इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

BEL में जॉब पाने का शानदार मौका, 90 हजार मिलेगी सैलरी; इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. चयनित उम्मीदवारों को 90,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Oct 2025 06:13 PM (IST)
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. चयनित उम्मीदवारों को 90,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने कर्मचारियों को आकर्षक वेतन संरचना और कई लाभ प्रदान करती है. इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 24,500 रुपये से 90,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपने कर्मचारियों को आकर्षक वेतन संरचना और कई लाभ प्रदान करती है. इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 24,500 रुपये से 90,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा.
वहीं, टेक्नीशियन-सी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 21,500 रुपये से 82,000 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिससे यह नौकरी और भी आकर्षक बन जाती है.
वहीं, टेक्नीशियन-सी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 21,500 रुपये से 82,000 रुपये प्रतिमाह तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिससे यह नौकरी और भी आकर्षक बन जाती है.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी. इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. टेक्नीशियन-सी पद के लिए उम्मीदवार ने एसएसएलसी (10वीं), आईटीआई या एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप पूरी की होनी चाहिए. आवेदन के समय उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होंगी. इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए. टेक्नीशियन-सी पद के लिए उम्मीदवार ने एसएसएलसी (10वीं), आईटीआई या एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप पूरी की होनी चाहिए. आवेदन के समय उम्मीदवारों को सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एससी-एसटी वर्ग को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट का लाभ मिलेगा.
उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एससी-एसटी वर्ग को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट का लाभ मिलेगा.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 590 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 590 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से.
आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले उम्मीदवारों को BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाना होगा. वहां होमपेज पर उपलब्ध “Online Apply” लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और नया रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. सभी चरण पूरे करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले उम्मीदवारों को BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाना होगा. वहां होमपेज पर उपलब्ध “Online Apply” लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और नया रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. सभी चरण पूरे करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
Published at : 08 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Photo Gallery

विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
