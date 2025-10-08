एक्सप्लोरर
BEL में जॉब पाने का शानदार मौका, 90 हजार मिलेगी सैलरी; इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. चयनित उम्मीदवारों को 90,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन-सी के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 06:13 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
नौकरी
6 Photos
एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से
नौकरी
6 Photos
इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर, 'सामाजिक न्याय के लिए...'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion