हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल

'ईशान और वाशिंगटन की जगह...', T20 World Cup के लिए चुने गए भारतीय स्क्वाड पर वसीम जाफर ने उठाया सवाल

T20 World Cup 2026 India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है. वसीम जाफर को लगता है कि ईशान किशन और वाशिंगटन सुन्दर की जगह टीम में यशस्वी जायसवाल और जितेश को रखा जा सकता था.

By : शिवम | Updated at : 22 Dec 2025 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में ईशान किशन की वापसी हुई है. उपकप्तान शुभमन गिल और जितेश शर्मा को ड्राप किया गया है. पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने टीम को लेकर बड़ा सवाल उठाया, उन्हें लगता है कि इस टीम में यशस्वी जायसवाल और जितेश शर्मा को होना चाहिए था. उनके अनुसार ये दो खिलाड़ी ईशान किशन और वाशिंगटन सुंदर की जगह हो सकते थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में होगा. शनिवार, 20 दिसंबर को लाइव प्रेस कांफ्रेंस के जरिए टीम का एलान हुआ, इसमें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और सूर्यकुमार यादव शामिल हुए. टीम की घोषणा के अगले दिन, रविवार को पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, "जायसवाल और जितेश क्यों नहीं? #T20WorldCup." इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया.

वसीम जाफर ने क्या कहा?

वसीम जाफर ने अपने ही ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "मैं उन्हें (जितेश और यशस्वी) ईशान किशन और वाशिंगटन सुंदर की जगह खिलाता. अक्षर उपकप्तान हैं, इसलिए उनका खेलना पक्का है और आप वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव से पहले वाशिंगटन को नहीं खिला सकते. जितेश ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि उन्हें ड्रॉप किया जाए और यशस्वी, यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें टीम में क्यों नहीं होना चाहिए."

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल

  • 7 फरवरी- बनाम अमेरिका (मुंबई)
  • 12 फरवरी- बनाम नामीबिया (दिल्ली)
  • 15 फरवरी- बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)
  • 18 फरवरी- बनाम नीदरलैंड (अहमदाबाद).

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 06:19 PM (IST)
Tags :
Washington Sundar Jitesh Sharma YASHASVI JAISWAL WASIM JAFFER ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 India Squad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Aravali Hills: अरावली पर विवाद..सरकार का क्या जवाब? | Hills Protest | abp News
Bulandshahr केस में सजा का एलान, सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास | Breaking | ABP News
Jeetan Ram Manjhi ने BJP को दिखाई आंख, Rajya Sabha सीट की कर दी डिमांड... Pawan Singh होंगे हैरान !
Cough Syrup Case: UP में बैन कोडीन कफ सिरप पर हुई बड़ी कार्रवाई | Codeine | Etah | ABP NEWS
Humayun Kabir New Party: Mamata के गढ़ में किसका चलेगा दांव, Humayun के नए पार्टी से आया सियासी भूचाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े, जानें भारत कौनसे नंबर पर
किस देश में हर घंटे हो रही सबसे ज्यादा लोगों की मौत, रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
राजस्थान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
'किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं', अरावली पर मचे घमासान के बीच CM भजनलाल का बड़ा ऐलान
ओटीटी
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
ओटीटी पर सारे व्यूज ले गए आयुष्मान खुराना, टॉम क्रूज तक को कर दिया पीछे
क्रिकेट
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
नोट कर लीजिए तारीख, विजय हजारे ट्रॉफी में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट? देखें शेड्यूल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
यूटिलिटी
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
खो गया आधार कार्ड तो न लें टेंशन, इन तरीकों से कर सकते हैं रिकवर
हेल्थ
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
विटामिन B12 की कमी दूर करने में मदद करते हैं ये 5 फल, डाइट में इन्हें जरूर करें शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget