टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में ईशान किशन की वापसी हुई है. उपकप्तान शुभमन गिल और जितेश शर्मा को ड्राप किया गया है. पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने टीम को लेकर बड़ा सवाल उठाया, उन्हें लगता है कि इस टीम में यशस्वी जायसवाल और जितेश शर्मा को होना चाहिए था. उनके अनुसार ये दो खिलाड़ी ईशान किशन और वाशिंगटन सुंदर की जगह हो सकते थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में होगा. शनिवार, 20 दिसंबर को लाइव प्रेस कांफ्रेंस के जरिए टीम का एलान हुआ, इसमें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और सूर्यकुमार यादव शामिल हुए. टीम की घोषणा के अगले दिन, रविवार को पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, "जायसवाल और जितेश क्यों नहीं? #T20WorldCup." इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया.

वसीम जाफर ने क्या कहा?

वसीम जाफर ने अपने ही ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "मैं उन्हें (जितेश और यशस्वी) ईशान किशन और वाशिंगटन सुंदर की जगह खिलाता. अक्षर उपकप्तान हैं, इसलिए उनका खेलना पक्का है और आप वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव से पहले वाशिंगटन को नहीं खिला सकते. जितेश ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि उन्हें ड्रॉप किया जाए और यशस्वी, यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें टीम में क्यों नहीं होना चाहिए."

I would have them in place of Ishan & Washi. Axar is VC so he's sure to play and you can't play Washi ahead of Varun and Kuldeep. Jitesh hasn't done anything wrong to be dropped and Yashasvi, don't need any explaining why he shouldn't be there in first place. #T20WorldCup2026 https://t.co/68BtGDKZYx — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 21, 2025

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल