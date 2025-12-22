एक्सप्लोरर
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
RPSC ने प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है यह भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत की जा रही है जानें पूरा प्रोसेस.
RPSC की यह भर्ती प्रोटेक्शन ऑफिसर पद के लिए निकाली गई है चयनित उम्मीदवारों को महिला एवं बाल विकास विभाग में नियुक्त किया जाएगा यह पद सामाजिक सुरक्षा और कानून से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जिम्मेदारी वाला और सम्मानजनक पद माना जाता है.
