सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

RPSC ने प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है यह भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत की जा रही है जानें पूरा प्रोसेस.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Dec 2025 01:37 PM (IST)
RPSC ने प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है यह भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत की जा रही है जानें पूरा प्रोसेस.

RPSC की यह भर्ती प्रोटेक्शन ऑफिसर पद के लिए निकाली गई है चयनित उम्मीदवारों को महिला एवं बाल विकास विभाग में नियुक्त किया जाएगा यह पद सामाजिक सुरक्षा और कानून से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जिम्मेदारी वाला और सम्मानजनक पद माना जाता है.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कानून की डिग्री यानी LLB या फिर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री होना जरूरी है इसके साथ ही उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की सामान्य समझ होनी चाहिए.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कानून की डिग्री यानी LLB या फिर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री होना जरूरी है इसके साथ ही उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की सामान्य समझ होनी चाहिए.
प्रोटेक्शन ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए वहीं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.
प्रोटेक्शन ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए वहीं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.
Published at : 22 Dec 2025 01:37 PM (IST)
