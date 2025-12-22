सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कानून की डिग्री यानी LLB या फिर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री होना जरूरी है इसके साथ ही उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की सामान्य समझ होनी चाहिए.