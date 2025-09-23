बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?

इस भर्ती में अलग-अलग विभागों में पद निर्धारित किए गए हैं चीफ मैनेजर निवेशक संपर्क के दो पद रखे गए हैं मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस के लिए चौदह पद उपलब्ध हैं इसके अलावा मैनेजर फॉरेक्स अधिग्रहण और संबंध के लिए सबसे अधिक सैंतीस पद निर्धारित किए गए हैं वहीं सीनियर मैनेजर फॉरेक्स अधिग्रहण और संबंध के लिए 5 पद रखे गए हैं कुल मिलाकर यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो बैंकिंग क्षेत्र में विविध जिम्मेदारियों को निभाने के इच्छुक हैं.