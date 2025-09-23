बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?

एक्सप्लोरर
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने की तरफ से 58 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम डेट 9 अक्टूबर 2025 है.
Published at : 23 Sep 2025 08:58 AM (IST)
