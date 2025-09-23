हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?

बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?

BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने की तरफ से 58 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 08:58 AM (IST)
BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने की तरफ से 58 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम डेट 9 अक्टूबर 2025 है.

इस भर्ती में अलग-अलग विभागों में पद निर्धारित किए गए हैं चीफ मैनेजर निवेशक संपर्क के दो पद रखे गए हैं मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस के लिए चौदह पद उपलब्ध हैं इसके अलावा मैनेजर फॉरेक्स अधिग्रहण और संबंध के लिए सबसे अधिक सैंतीस पद निर्धारित किए गए हैं वहीं सीनियर मैनेजर फॉरेक्स अधिग्रहण और संबंध के लिए 5 पद रखे गए हैं कुल मिलाकर यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो बैंकिंग क्षेत्र में विविध जिम्मेदारियों को निभाने के इच्छुक हैं.
भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी देना होगा सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए शुल्क 850 रुपये है जिसमें जीएसटी और पेमेंट गेटवे चार्ज शामिल होंगे वहीं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये रखा गया है फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा यदि किसी कारणवश उम्मीदवार का चयन नहीं होता तब भी फीस वापस नहीं की जाएगी.
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों से होकर किया जाएगा सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह टेस्ट 225 अंकों का होगा परीक्षा की कुल अवधि 150 मिनट तय की गई है इसके बाद साइटकोमेट्रिक टेस्ट या अन्य जरूरी परीक्षाएं हो सकती हैं जो उम्मीदवार इन चरणों को पार कर लेंगे उन्हें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अंत में सफल उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी.
ऑनलाइन परीक्षा में कुल तीन सेक्शन होंगे इनमें से पहले, दूसरे और तीसरे सेक्शन केवल क्वालीफाइंग होंगे यानी इन सेक्शनों के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसलिए उम्मीदवार बिना डर के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाकर करंट ऑपर्च्युनिटीज पर क्लिक करना होगा वहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से पंजीकरण करना होगा.
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगइन कर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें अंत में शुल्क जमा कर फॉर्म को सब्मिट करें और उसका प्रिंट आउट सेव रखें.
Published at : 23 Sep 2025 08:58 AM (IST)
JObs Bank Of Baroda Vacancy BOB Recruitment 2025

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
