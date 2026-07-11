देशभर में हर दिन बंद हुए 13 स्कूल, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, UDISE रिपोर्ट ने चौंकाए आंकड़े

देश में स्कूलों की स्थिति को लेकर शिक्षा मंत्रालय की नई UDISE Plus 2025-26 रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में औसतन हर दिन 13 स्कूल बंद हुए. सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं. वहीं कई राज्यों में छात्रों की संख्या भी कम हुई है, जबकि कुछ राज्यों में नए स्कूल भी खोले गए हैं.

देशभर में 4,791 स्कूल हुए बंद

रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के दौरान पूरे भारत में कुल 4,791 स्कूल बंद हुए. इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद हुए.देश में कुल स्कूलों की संख्या 14,71,473 से घटकर 14,66,682 रह गई. सबसे ज्यादा 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए.इसके बाद तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा.

कुछ राज्यों में खुले नए स्कूल

जहां कई राज्यों में स्कूलों की संख्या घटी, वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में नए स्कूल शुरू किए गए. बिहार में 946, छत्तीसगढ़ में 234 और दिल्ली में 87 नए स्कूल जुड़े. हालांकि इन राज्यों में छात्रों के नामांकन में कमी दर्ज की गई.

छात्रों की संख्या में भी आई गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 4.37 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन कम हुआ.इसके अलावा छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी पिछले साल की तुलना में छात्रों की संख्या घटी.इससे साफ है कि कई राज्यों में स्कूल तो बढ़े, लेकिन उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम रही.

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बिना छात्रों वाले स्कूल पहली बार हुए कम

रिपोर्ट में एक राहत की बात भी सामने आई. पहली बार ऐसे स्कूलों की संख्या घटी है, जिनमें एक भी छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा था. 2024-25 में ऐसे स्कूल 7,993 थे, जो अब घटकर 5,663 रह गए हैं.हालांकि इन स्कूलों में अब भी 20,667 शिक्षक कार्यरत हैं.

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले

पश्चिम बंगाल में बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 4,133 हो गई है, जहां हजारों शिक्षक तैनात हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 81 से बढ़कर 313 हो गई. इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है. छत्तीसगढ़ में भी पहली बार 149 ऐसे स्कूल दर्ज किए गए, जहां कोई छात्र नामांकित नहीं है.

UDISE Plus 2025-26 रिपोर्ट बताती है कि देश में कई जगह स्कूलों की संख्या और छात्र नामांकन दोनों में बदलाव हो रहा है. कुछ राज्यों में नए स्कूल खुल रहे हैं, जबकि कई राज्यों में स्कूल बंद हो रहे हैं. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों को स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत मानी जा रही है.

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