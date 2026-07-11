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हिंदी न्यूज़शिक्षादेशभर में हर दिन बंद हुए 13 स्कूल, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, UDISE रिपोर्ट ने चौंकाए आंकड़े

देशभर में हर दिन बंद हुए 13 स्कूल, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, UDISE रिपोर्ट ने चौंकाए आंकड़े

शिक्षा मंत्रालय की UDISE Plus 2025-26 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. देशभर में 4,791 स्कूल बंद हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए. यहां जाने पूरी रिपोर्ट..

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 08:50 AM (IST)
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देश में स्कूलों की स्थिति को लेकर शिक्षा मंत्रालय की नई UDISE Plus 2025-26 रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में औसतन हर दिन 13 स्कूल बंद हुए. सबसे ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं. वहीं कई राज्यों में छात्रों की संख्या भी कम हुई है, जबकि कुछ राज्यों में नए स्कूल भी खोले गए हैं.

देशभर में 4,791 स्कूल हुए बंद

रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के दौरान पूरे भारत में कुल 4,791 स्कूल बंद हुए. इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद हुए.देश में कुल स्कूलों की संख्या 14,71,473 से घटकर 14,66,682 रह गई. सबसे ज्यादा 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए.इसके बाद तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा.

कुछ राज्यों में खुले नए स्कूल

जहां कई राज्यों में स्कूलों की संख्या घटी, वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में नए स्कूल शुरू किए गए. बिहार में 946, छत्तीसगढ़ में 234 और दिल्ली में 87 नए स्कूल जुड़े. हालांकि इन राज्यों में छात्रों के नामांकन में कमी दर्ज की गई.

छात्रों की संख्या में भी आई गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 4.37 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन कम हुआ.इसके अलावा छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी पिछले साल की तुलना में छात्रों की संख्या घटी.इससे साफ है कि कई राज्यों में स्कूल तो बढ़े, लेकिन उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम रही.

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बिना छात्रों वाले स्कूल पहली बार हुए कम

रिपोर्ट में एक राहत की बात भी सामने आई. पहली बार ऐसे स्कूलों की संख्या घटी है, जिनमें एक भी छात्र पढ़ाई नहीं कर रहा था. 2024-25 में ऐसे स्कूल 7,993 थे, जो अब घटकर 5,663 रह गए हैं.हालांकि इन स्कूलों में अब भी 20,667 शिक्षक कार्यरत हैं.

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले

पश्चिम बंगाल में बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 4,133 हो गई है, जहां हजारों शिक्षक तैनात हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 81 से बढ़कर 313 हो गई. इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है. छत्तीसगढ़ में भी पहली बार 149 ऐसे स्कूल दर्ज किए गए, जहां कोई छात्र नामांकित नहीं है.

UDISE Plus 2025-26 रिपोर्ट बताती है कि देश में कई जगह स्कूलों की संख्या और छात्र नामांकन दोनों में बदलाव हो रहा है. कुछ राज्यों में नए स्कूल खुल रहे हैं, जबकि कई राज्यों में स्कूल बंद हो रहे हैं. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों को स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत मानी जा रही है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Education UDISE Report 2026 School Closure Report
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