INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

Delhi Weather Update: दिल्ली में 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा. साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. आने वाले दिनों में और बारिश होने की उम्मीद है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 11 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लगातार दो दिन तक हुई बारिश के बाद शुक्रवार (10 जुलाई) की सुबह आसमान साफ रहा. वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक शहर में आने वाला हफ्ता सूखा और गर्म रहने की संभावना है, जबकि इस महीने बाद में मॉनसून के फिर से जोर पकड़ने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले 10 दिनों में दिल्ली में सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई. 

इस वर्ष मानसून ने दिल्ली में अपने सामान्य आगमन की तिथि 27 जून के मुकाबले दो जुलाई को दस्तक दी. दिल्ली के आधार मौसम केंद्र सफदरजंग में इस अवधि के लिए सामान्य औसत वर्षा (एलपीए) 52.6 मिलीमीटर के मुकाबले 132.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 151 प्रतिशत अधिक है. इसमें से 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा पिछले दो दिनों के दौरान हुई.

US-ईरान में फिर बढ़ा तनाव तो सलमान खुर्शीद बोले, 'यह कहना जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप...'

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा व गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. एक्टिव मानसून की वजह से दिल्ली में आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में आज के मौसम में 80 से 85 प्रतिशत नमी रहेगी. दिल्ली में आज तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं रविवार (12 जुलाई) को आसमान में घने बादल छाए रहेंगे.

स्काइमेट वेदर के अधिकारी ने क्या बताया?

स्काइमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा कि 15 जुलाई तक दिल्ली में वर्षा की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि मानसूनी द्रोणिका हिमालय की तराई की ओर खिसक गई है. उन्होंने कहा, ‘‘शनिवार (11 जुलाई) और रविवार (12 जुलाई) कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन किसी बड़े मौसमीय घटनाक्रम की संभावना नहीं है.’’ पलावत ने कहा कि इस दौरान तापमान बढ़ने और आर्द्रता में कमी आने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद मानसूनी द्रोणिका के फिर दक्षिण की ओर खिसकने की संभावना है, जिससे दिल्ली में बारिश का एक और दौर आने की संभावना बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य पाकिस्तान से शुष्क हवा लेकर आने वाली पछुआ हवाएं भी दिल्ली पहुंच गई हैं, जिसके कारण कई दिनों तक बादल छाए रहने और भारी बारिश के बाद अब आसमान साफ हो गया है और तेज धूप निकल रही है.

राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
WEATHER DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
US-ईरान में फिर बढ़ा तनाव तो सलमान खुर्शीद बोले, 'यह कहना जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप...'
US-ईरान में फिर बढ़ा तनाव तो सलमान खुर्शीद बोले, 'यह कहना जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप...'
दिल्ली NCR
राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल
राम मंदिर मुद्दे पर AAP का अभियान, सुंदरकांड पाठ के साथ सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे केजरीवाल
दिल्ली NCR
नई दिल्ली जाने के लिए अब नहीं होगी राजीव चौक जाने की जरूरत, नए कॉरिडोर का काम शुरू
नई दिल्ली जाने के लिए अब नहीं होगी राजीव चौक जाने की जरूरत, नए कॉरिडोर का काम शुरू
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget