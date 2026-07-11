दिल्ली: दो दिन की भारी बारिश के बाद साफ हुआ आसमान, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में लगातार दो दिन तक हुई बारिश के बाद शुक्रवार (10 जुलाई) की सुबह आसमान साफ रहा. वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक शहर में आने वाला हफ्ता सूखा और गर्म रहने की संभावना है, जबकि इस महीने बाद में मॉनसून के फिर से जोर पकड़ने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले 10 दिनों में दिल्ली में सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई.

इस वर्ष मानसून ने दिल्ली में अपने सामान्य आगमन की तिथि 27 जून के मुकाबले दो जुलाई को दस्तक दी. दिल्ली के आधार मौसम केंद्र सफदरजंग में इस अवधि के लिए सामान्य औसत वर्षा (एलपीए) 52.6 मिलीमीटर के मुकाबले 132.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 151 प्रतिशत अधिक है. इसमें से 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा पिछले दो दिनों के दौरान हुई.

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दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा व गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. एक्टिव मानसून की वजह से दिल्ली में आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में आज के मौसम में 80 से 85 प्रतिशत नमी रहेगी. दिल्ली में आज तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं रविवार (12 जुलाई) को आसमान में घने बादल छाए रहेंगे.

स्काइमेट वेदर के अधिकारी ने क्या बताया?

स्काइमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा कि 15 जुलाई तक दिल्ली में वर्षा की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि मानसूनी द्रोणिका हिमालय की तराई की ओर खिसक गई है. उन्होंने कहा, ‘‘शनिवार (11 जुलाई) और रविवार (12 जुलाई) कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन किसी बड़े मौसमीय घटनाक्रम की संभावना नहीं है.’’ पलावत ने कहा कि इस दौरान तापमान बढ़ने और आर्द्रता में कमी आने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद मानसूनी द्रोणिका के फिर दक्षिण की ओर खिसकने की संभावना है, जिससे दिल्ली में बारिश का एक और दौर आने की संभावना बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य पाकिस्तान से शुष्क हवा लेकर आने वाली पछुआ हवाएं भी दिल्ली पहुंच गई हैं, जिसके कारण कई दिनों तक बादल छाए रहने और भारी बारिश के बाद अब आसमान साफ हो गया है और तेज धूप निकल रही है.

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