Iran-US Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने समझौते से पीछे हटने या धोखा देने की कोशिश की तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीजफायर को खत्म मानते हुए बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है.

ईरान बोला- अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं

स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका पिछले महीने हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) से मुकरता है तो ईरान "पूर्ण स्तर की रक्षा" के लिए पूरी तरह तैयार है. गालिबाफ ने इंडोनेशिया की पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के स्पीकर अहमद मुजानी से मुलाकात के बाद अपने आधिकारिक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि हालिया शांति वार्ता के दौरान उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी साफ शब्दों में कह दिया था कि ईरान को अमेरिका पर "जरा भी भरोसा नहीं" है.

जेडी वेंस से कही थी दो टूक बात

गालिबाफ ने अपने बयान में कहा, "वार्ता के दौरान मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से साफ कहा था कि हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. मेरी राय में केवल वही देश अमेरिका से बातचीत कर सकता है, जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो. हमने अपने देश की रक्षा की तैयारी कभी बंद नहीं की. जिस क्षण अमेरिका किसी भी समझौते से पीछे हटेगा, हम पूर्ण स्तर की रक्षा के लिए तैयार हैं. हम मजबूती से उसका सामना करेंगे और ईरानी जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे."

ट्रंप ने कहा- सीजफायर अब खत्म

गालिबाफ का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इसके लिए तैयार है, लेकिन उसने ईरान को साफ शब्दों में बता दिया है कि दोनों देशों के बीच लागू सीजफायर अब खत्म हो चुका है. ट्रंप ने लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है. हमने इसके लिए सहमति दी है, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बता दिया है कि सीजफायर अब खत्म हो चुका है."

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कतर के मध्यस्थ पहुंचे ईरान

कतर के वार्ताकार इसी बीच ईरान पहुंच गए हैं. उनका मकसद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और अमेरिका-ईरान वार्ता को दोबारा शुरू कराने की कोशिश करना है. सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े एक राजनयिक ने बताया कि कतर के प्रतिनिधियों का यह दौरा अमेरिका के साथ समन्वय बनाकर तय किया गया था. इस पहल का उद्देश्य वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव कम करना और भविष्य में फिर से बातचीत का रास्ता तैयार करना है.