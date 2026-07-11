INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकॉलेज का पहला साल आसान बनाना है, तो पहले दिन से अपनाएं ये 5 आदतें

कॉलेज का पहला साल आसान बनाना है, तो पहले दिन से अपनाएं ये 5 आदतें

कॉलेज में नए एडमिशन के बाद घबराने की जरूरत नहीं है. जानिए पहले साल में किन आदतों को अपनाकर पढ़ाई, दोस्ती और करियर की मजबूत शुरुआत की जा सकती है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नए कॉलेज माहौल में सक्रिय होकर नए दोस्त बनाएं.
  • शिक्षकों से जुड़ें और उनसे खुलकर सलाह लें.
  • किताबों से परे जाकर इंटर्नशिप, गतिविधियों में भाग लें.
  • आत्मविश्वास बनाए रखें और सीखने की प्रक्रिया जारी रखें.

कॉलेज की शुरुआत हर छात्र के लिए एक नया सफर होती है. यहां नई पढ़ाई, नए दोस्त, नए शिक्षक और बिल्कुल अलग माहौल मिलता है। ऐसे में कई छात्र शुरुआत में घबरा जाते हैं. लेकिन अगर आप पहले दिन से सही आदतें अपना लें, तो कॉलेज का पहला साल न सिर्फ आसान बल्कि आपके पूरे करियर की मजबूत नींव भी बन सकता है.

पहले दिन से एक्टिव रहें, खुद को पीछे न रखें

कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को अकेला महसूस न करें. क्लास में हिस्सा लें, कॉलेज की गतिविधियों में शामिल हों और नए लोगों से मिलने की कोशिश करें. जितना जल्दी आप नए माहौल में घुल-मिल जाएंगे, उतनी ही आसानी से कॉलेज लाइफ का आनंद ले पाएंगे.

शिक्षकों से खुलकर बात करें

अगर किसी विषय में परेशानी हो या करियर को लेकर कोई सवाल हो, तो अपने प्रोफेसर से बात करने में बिल्कुल संकोच न करें. शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि सही दिशा दिखाने में भी मदद करते हैं.उनसे अच्छा तालमेल भविष्य में इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और नौकरी के अवसरों में भी काम आ सकता है.

अच्छे दोस्तों का साथ बनाएगा सफर आसान

कॉलेज में बने दोस्त सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार जिंदगीभर साथ निभाते हैं. इसलिए सहपाठियों से बातचीत करें, ग्रुप स्टडी करें और एक-दूसरे की मदद करें। इससे पढ़ाई आसान होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा का तनाव भी कम महसूस होगा.

यह भी पढ़ें - भारत में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों, विदेशों में क्यों अलग है युवाओं की सोच?

सिर्फ किताबों तक खुद को सीमित न रखें

कॉलेज जीवन का असली फायदा तब मिलता है, जब आप पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं. इंटर्नशिप, वर्कशॉप, सेमिनार, रिसर्च प्रोजेक्ट, क्लब और कैंपस इवेंट्स में भाग लेने से नए अनुभव मिलते हैं. यही अनुभव आगे चलकर आपके रिज्यूमे और करियर को मजबूत बनाते हैं.

खुद पर भरोसा रखें और सीखते रहें

कई बार नए छात्रों को लगता है कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं. ऐसी सोच सामान्य है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें. याद रखें कि आपने अपनी मेहनत के दम पर कॉलेज में जगह बनाई है.अगर कोई कठिनाई आए तो मदद लें, सवाल पूछें और लगातार सीखते रहें. यही आदत आपको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करेगी.

कॉलेज का पहला साल तय कर सकता है आपका भविष्य

कॉलेज का शुरुआती समय सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी मौका होता है.अगर आप सीखने की इच्छा बनाए रखें, नए लोगों से जुड़ें, हर अवसर का फायदा उठाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो यही पहला साल आपके बेहतर करियर और सफल भविष्य की मजबूत शुरुआत बन सकता है.

यह भी पढ़ें - UPSC टॉपर भी हो सकते हैं फेल! LBSNAA के नियम जानकर रह जाएंगे हैरान




Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Education College Life Freshers Tips Campus Life
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कॉलेज का पहला साल आसान बनाना है, तो पहले दिन से अपनाएं ये 5 आदतें
कॉलेज का पहला साल आसान बनाना है, तो पहले दिन से अपनाएं ये 5 आदतें
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
शिक्षा
NCERT की किताबों के कागज पर विवाद, शिक्षा मंत्रालय ने मांगी पूरी रिपोर्ट
NCERT की किताबों के कागज पर विवाद, शिक्षा मंत्रालय ने मांगी पूरी रिपोर्ट
शिक्षा
BAMS Admission 2026: अब संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, 10वीं के बाद मिलेगी सीधे BAMS की राह
अब संस्कृत के छात्र भी बन सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, 10वीं के बाद मिलेगी सीधे BAMS की राह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के कैंडिडेट बदलने से प्रशांत किशोर को फायदा या नुकसान? चौंकाने वाला दावा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
राजपाल यादव को अभी नहीं जाना होगा जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget