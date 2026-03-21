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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsलिविंग रूम में करें ये 5 सिंपल से बदलाव, सोसाइटी वाले समझने लगेंगे आपको स्टाइलिस

लिविंग रूम में करें ये 5 सिंपल से बदलाव, सोसाइटी वाले समझने लगेंगे आपको स्टाइलिस

सही कलर, मिरर, प्लांट्स और स्मार्ट फर्नीचर से लिविंग रूम को आसानी से स्टाइलिश बनाया जा सकता है, आइए जानते है कैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 21 Mar 2026 12:54 PM (IST)
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लिविंग रूम आपके घर में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जगह है. यह जितना कंफर्टेबल और स्टाइलिश दिखेगा, उतना ही घर सुंदर और खूबसूरत लगेगा. आखिर कौन नहीं चाहता कि अपना घर पूरी सोसाइटी में सबसे क्लासिक दिखे, चाहे वह अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए हो या हर दूसरे हफ्ते अपने दोस्तों के साथ एक कप कॉफी पीने के लिए.

दरअसल, लिविंग रूम हमारी कई जरूरतों को पूरा करता है. इन सभी जरूरतों को पूरा करते हुए, अक्सर लिविंग रूम बोरिंग लगने लगता है. डेकोरेशन को लेकर हर साल कुछ ना कुछ नए ट्रेंड आते रहते हैं. ऐसे में घर की डेकोरेशन में अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो आप छोटे से छोटे कमरे को भी स्टाइलिश और खूबसूरत बना सकते हैं.  

सही कलर सिलेक्शन है जरूरी

यह कोई नई बात तो नहीं है कि सही कलर सिलेक्शन की मदद से आप घर को क्लासी और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं. रंग किसी भी जगह के माहौल को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुछ क्लासिक जैसे ऑफ पेस्टल, सफेद या बेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा कॉमन कलर्स को छोड़कर ऑलिव ग्रीन, डार्क ब्राउन, नेवी ब्लू या तो मेरून जैसे ट्रेंडी कलर के भी पेंट करवा सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः How To Get Rid Of Spider Webs: घर की सफाई के साथ कर लें ये काम, कभी नहीं लगेंगे मकड़ी के जाले

दीवार पर आईना लगाएं

अगर बात करें रूम की सजावट की तो शीशे बहुत काम के होते हैं, इससे कमरा बड़ा दिखता है और दीवारें भी सुंदर लगती हैं. वही बात करें सही दिशा की तो अगर दरवाजे के पास एक बड़ा शीशा लगाएं तो उससे रोशनी पूरे कमरे में फैलती है और इसे रूम बड़ा लगता है. 

मल्टीपर्पज फर्नीचर का इस्तेमाल करें

भारी-भरकम फर्नीचर खरीदने के बजाय ऐसे फर्नीचर चुनें जो एक साथ दो काम कर सकें, जैसे आप स्टोरेज वाला सोफा ले सकते हैं, जिसके अंदर सामान रखा जा सके. इसके अलावा किताबों की अलमारी वाली टेबल ले सकते हैं, साथ ही पुरानी और एंटीक चीजें हमेशा से ही घर की डेकोरेशन में चार चांद लगाते हैं. इससे आपके कमरे को एक विटेंज लुक मिलेगा

घर में पौधे लगाएं

अक्सर लोग पौधों के गमले को बाहर रखते हैं, लेकिन आप घर के अंदर पौधों की अहमियत को कम न समझें. लिविंग रूम के अंदर कुछ पौधे लगाने से पूरे कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है. कुछ पौधे जैसे स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, सकुलेंट्स या एरिका पाम जैसे कई ऐसे पौधे हैं, जिनकी देखभाल करना भी बहुत आसान होता है 

हल्के कपड़ों का चुनाव करें

लिविंग रूम को सजाते वक्त कालीन या पर्दों का चयन करते समय ध्यान रखे कि भारी कपड़े के बजाय हल्के और हवादार कपड़ों को चुनें. पूरे कमरे में लंबे पर्दे लगाएं, इससे कमरे में ताजी हवा और रोशनी बनी रहेगी और जगह खुली-खुली लगेगी.

यह भी पढ़ेंः घर की दीवारों पर छिपकलियों ने बना लिया है घर, इन फ्री हैक्स से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम

Published at : 21 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Home Decor Tips Living Room Decoration Stylish Leaving Room Interior Design Ideas
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