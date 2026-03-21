ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर

LPG Gas Checking Meter: रसोई में LPG सिलेंडर खत्म होना सबसे खराब टाइम पर ही क्यों होता है, यह हर घर की कहानी है. खाना बनाते वक्त अचानक गैस खत्म हो जाए तो पूरा काम रुक जाता है और ऊपर से नया सिलेंडर आने में देर हो जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है. इन दिनों गैस की किल्लत की खबरें भी लोगों की टेंशन बढ़ा रही हैं.

असली दिक्कत यह है कि हमें पहले से पता ही नहीं चलता कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. कोई मीटर नहीं कोई इंडिकेशन नहीं. लेकिन अब इसका आसान और सस्ता समाधान आ चुका है. जिसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और गैस खत्म होने की टेंशन से काफी हद तक बच सकते हैं.

सिलेंडर में गैस कितनी बची है ऐसे जान पाएंगे

LPG सिलेंडर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें गैस लेवल बताने का कोई तरीका नहीं होता. बाहर से देखकर आप यह नहीं समझ सकते कि गैस आधी बची है या बस खत्म होने वाली है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग आखिरी समय पर ही समझ पाते हैं कि सिलेंडर खाली हो चुका है.

कई बार सुबह चाय बनाते वक्त या रात में खाना बनाते हुए अचानक गैस खत्म हो जाती है. इस तरह की परेशानी खासकर उन घरों में ज्यादा होती है जहां बैकअप सिलेंडर नहीं होता. अब तक लोग अंदाजे से काम चलाते थे. लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन दे दिया है.

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ऑनलाइन मिल रहे हैं सस्ते LPG गैस मीटर

अब बाजार में ऐसे छोटे-छोटे LPG गैस मीटर आने लगे हैं. जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हैं. Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पर ये 500 से 800 रुपये के बीच मिल जाते हैं. कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन काम काफी बड़ा कर देते हैं. ये डिवाइस सिलेंडर पर लगाकर आपको गैस कितनी बची है इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं.

कुछ डिजिटल स्क्रीन के साथ आते हैं. तो कुछ सिंपल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं. खास बात यह है कि इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है. एक बार लगाकर आप बिना किसी झंझट के रोज गैस का लेवल चेक कर सकते हैं और समय रहते सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

कैसे काम करता है?

यह गैस मीटर आमतौर पर सिलेंडर के वजन या अंदर के प्रेशर को मापकर बताते हैं कि कितनी गैस बची है. जैसे-जैसे गैस कम होती है. मीटर उसका अपडेट देता रहता है. कुछ मीटर बिना बैटरी के भी चलते हैं, तो कुछ में बेसिक डिजिटल सिस्टम होता है. अभी के समय में जब गैस सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है. ऐसे मीटर और भी काम के हो जाते हैं. आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि कब नया सिलेंडर बुक करना है.

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