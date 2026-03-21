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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर

ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर

LPG Gas Checking Meter: अब LPG सिलेंडर में कितनी गैस बची है, ये जानना आसान है. छोटा सा गैस मीटर लगाकर आप खर्च और बची गैस का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Mar 2026 01:10 PM (IST)
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LPG Gas Checking Meter: रसोई में LPG सिलेंडर खत्म होना सबसे खराब टाइम पर ही क्यों होता है, यह हर घर की कहानी है. खाना बनाते वक्त अचानक गैस खत्म हो जाए तो पूरा काम रुक जाता है और ऊपर से नया सिलेंडर आने में देर हो जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है. इन दिनों गैस की किल्लत की खबरें भी लोगों की टेंशन बढ़ा रही हैं. 

असली दिक्कत यह है कि हमें पहले से पता ही नहीं चलता कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. कोई मीटर नहीं कोई इंडिकेशन नहीं. लेकिन अब इसका आसान और सस्ता समाधान आ चुका है. जिसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और गैस खत्म होने की टेंशन से काफी हद तक बच सकते हैं.

सिलेंडर में गैस कितनी बची है ऐसे जान पाएंगे

LPG सिलेंडर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें गैस लेवल बताने का कोई तरीका नहीं होता. बाहर से देखकर आप यह नहीं समझ सकते कि गैस आधी बची है या बस खत्म होने वाली है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग आखिरी समय पर ही समझ पाते हैं कि सिलेंडर खाली हो चुका है. 

कई बार सुबह चाय बनाते वक्त या रात में खाना बनाते हुए अचानक गैस खत्म हो जाती है. इस तरह की परेशानी खासकर उन घरों में ज्यादा होती है जहां बैकअप सिलेंडर नहीं होता. अब तक लोग अंदाजे से काम चलाते थे. लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम का सीधा  सॉल्यूशन दे दिया है.

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ऑनलाइन मिल रहे हैं सस्ते LPG गैस मीटर

अब बाजार में ऐसे छोटे-छोटे LPG गैस मीटर आने लगे हैं. जिन्हें आप आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हैं. Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पर ये 500 से 800 रुपये के बीच मिल जाते हैं. कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन काम काफी बड़ा कर देते हैं. ये डिवाइस सिलेंडर पर लगाकर आपको गैस कितनी बची है इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं. 

कुछ डिजिटल स्क्रीन के साथ आते हैं. तो कुछ सिंपल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं. खास बात यह है कि इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है. एक बार लगाकर आप बिना किसी झंझट के रोज गैस का लेवल चेक कर सकते हैं और समय रहते सिलेंडर बुक कर सकते हैं.

कैसे काम करता है?

यह गैस मीटर आमतौर पर सिलेंडर के वजन या अंदर के प्रेशर को मापकर बताते हैं कि कितनी गैस बची है. जैसे-जैसे गैस कम होती है. मीटर उसका अपडेट देता रहता है. कुछ मीटर बिना बैटरी के भी चलते हैं, तो कुछ में बेसिक डिजिटल सिस्टम होता है. अभी के समय में जब गैस सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है. ऐसे मीटर और भी काम के हो जाते हैं. आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि कब नया सिलेंडर बुक करना है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG  LPG Cylinder LPG Gas
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