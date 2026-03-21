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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू ने 54928 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजल मुफ्त

हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू ने 54928 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजल मुफ्त

Himachal Pradesh in Hindi: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में 54,928 करोड़ का बजट पेश किया. सरकार ने MSP बढ़ाई, मुफ्त बिजली, महिलाओं की सहायता, मछुआरा योजना, किसानों के लिए बड़ी घोषणा की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शनिवार (21 मार्च) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथा बजट है, अपने बजट भाषण की शुरुआत में सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है.

सीएम सुक्खू ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कठिन समय में उन्होंने राज्य के हितों का समर्थन नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास इस बात को याद रखेगा.

सीएम के बयान पर बीजेपी विधायकों ने जताई आपत्ति

मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई. वे अपनी सीटों से उठकर सदन के बीच पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया. इस दौरान बीजेपी विधायक सदन से बाहर चले गए, जबकि कांग्रेस के विधायक अपनी सीटों पर बने रहे. जानकारी के अनुसार, कुछ देर बाद बीजेपी सदस्य फिर सदन में लौटे और विरोध जारी रखा. इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना बजट भाषण जारी रखा और राज्य की आर्थिक स्थिति और योजनाओं के बारे में जानकारी दी.

दुनिया में चल रहे संघर्षों का असर अब राज्यों पर भी पड़ रहा- सुक्खू

सुक्खू ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्षों का असर अब राज्यों पर भी पड़ रहा है. खास तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है.

किसानों के लिए सीएम की बड़ी घोषणा

सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी के किसान भाइयों और बहनों के लिए जौ के MSP को 60 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया. इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं का MSP 60 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की. साथ ही, प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की का MSP 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो करने की भी घोषणा की. अब प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी का MSP 90 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की. इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित और स्थिर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा और वे प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे.

साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार 'मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना' शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत जलाशयों की मछली 100 रुपये प्रति किलो की MSP पर खरीदी जाएगी. इस नई योजना से मछुआरा समुदाय के भाइयों को स्थिर आय और बेहतर आजीविका का सहारा मिलेगा.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश: BJP के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार, LPG किल्लत का उठाएंगे मुद्दा

गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेंगे प्रतिमाह 1500 रुपये

हिमाचल प्रदेश में अति गरीब परिवारों की एक लाख महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी.

गरीब परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट बिजल मुफ्त

सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की. इस पहल से उनके मासिक बिजली खर्च में उल्लेखनीय राहत मिलेगी, घरेलू बजट संतुलित होगा और बचत बढ़ेगी.

पशुपालकों के लिए सीएम की बड़ी घोषणा

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के लिए दूध क्रय से जुड़ी एक दूध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में 3 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश: सप्लीमेंट्री बजट पर भड़के जयराम ठाकुर, बोले- खर्च पर नहीं है सरकार का नियंत्रण

Published at : 21 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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Himachal Pradesh BJP Himachal News Sukhvinder Singh Sukhu Himachal Pradesh Budget
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