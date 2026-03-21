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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?

IPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?

India Cricket Schedule: आईपीएल 2026 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम काफी एक्टिव रहने वाली है. यहां देख लीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा कितने मैचों में खेलेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Mar 2026 03:27 PM (IST)
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India vs Ireland T20 Series Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का इंतजार अब खत्म होने ही वाला है, जिसकी शुरुआत 28 मार्च से होगी. सबसे पहले मैच में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू पर सबकी नजरें होंगी. मगर आईपीएल के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम चर्चा में आ गई है, क्योंकि उसके लिए BCCI ने नई सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम इंडिया को आयरलैंड के साथ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. आईपीएल के बाद टीम इंडिया लगातार एक्शन में दिखेगी, क्योंकि उसे अफगानिस्तान, उसके बाद आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है.

भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

ये 3 साल बाद होगा जब टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर जाएगी. इससे पहले भारतीय टीम 2018, 2022 और 2023 में आयरलैंड टूर पर जा चुकी है. 2 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज 26 जून से होगा और दूसरा टी20 मैच 28 जून को होगा. ये दोनों मैच बेलफास्ट में खेले जाएंगे.

  • पहला टी20 - भारत बनाम आयरलैंड - बेलफास्ट
  • दूसरा टी20 - भारत बनाम आयरलैंड - बेलफास्ट

रोहित और विराट कितने मैच खेलेंगे?

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे. मगर उससे पहले भारतीय टीम को अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. इन 3 ODI मैचों में रोहित और विराट खेलते हुए दिख सकते हैं. भारत बनाम अफगानिस्तान सीरीज 6 जून-20 जून तक चलेगी.

वहीं आयरलैंड सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना हो जाएगी. इंग्लैंड टूर पर टीम इंडिया पाँच टी20 और 3 ODI मैच खेलेगी. टीम इंडिया का इंग्लैंड टूर 1 जुलाई-19 जुलाई तक चलेगा. इसका मतलब आईपीएल 2026 समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम काफी व्यस्त रहने वाली है. आने वाली 3 सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा 6 वनडे मैचों में खेलते हुए दिखेंगे.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Mar 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team India National Cricket Team India Vs Ireland
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