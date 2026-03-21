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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

साउथ सेंट्रल रेलवे ने 2801 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं पास और आईटीआई धारक उम्मीदवार 11 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Mar 2026 09:56 AM (IST)
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साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. यह मौका खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो 10वीं पास हैं और आईटीआई कर चुके हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 2801 पद भरे जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकता है. उम्मीदवार यहां बताए गए तरीके के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल 2026 तय की गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और उसके कुल अंक कम से कम 50 प्रतिशत होने चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है, जो NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए. उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम 24 साल तय की गई है. यह आयु सीमा आवेदन की अंतिम तारीख यानी 11 अप्रैल 2026 के आधार पर तय की जाएगी.

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बिना परीक्षा के होगा चयन

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट 10वीं और आईटीआई के अंकों के औसत के आधार पर तैयार की जाएगी. दोनों के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा. यानी जिन उम्मीदवारों के अंक अच्छे होंगे, उनके चयन की संभावना ज्यादा होगी.

आवेदन फीस कितनी है?

इस भर्ती के लिए आवेदन फीस 100 रुपये रखी गई है. उम्मीदवारों को यह फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी. इसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. फीस जमा करने के दौरान उम्मीदवारों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी.

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • इसके बाद उम्मीदवार भर्ती से जुड़ा लिंक खोलें
  • कैंडिडेट्स फिर अपनी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन करें
  • अब उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • इसके बाद उम्मीदवार फीस जमा करें
  • अब उम्मीदवार आवेदन फॉर्म सबमिट करें
  • इसके बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म की कॉपी अपने पास जरूर रखें

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Education Career Railway Recruitment JOB
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