10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. यह मौका खासतौर पर उन युवाओं के लिए है जो 10वीं पास हैं और आईटीआई कर चुके हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 2801 पद भरे जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकता है. उम्मीदवार यहां बताए गए तरीके के जरिए आवेदन कर सकते हैं.



इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल 2026 तय की गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.



कौन कर सकता है आवेदन?



इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और उसके कुल अंक कम से कम 50 प्रतिशत होने चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है, जो NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए. उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम 24 साल तय की गई है. यह आयु सीमा आवेदन की अंतिम तारीख यानी 11 अप्रैल 2026 के आधार पर तय की जाएगी.





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बिना परीक्षा के होगा चयन



इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट 10वीं और आईटीआई के अंकों के औसत के आधार पर तैयार की जाएगी. दोनों के अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा. यानी जिन उम्मीदवारों के अंक अच्छे होंगे, उनके चयन की संभावना ज्यादा होगी.



आवेदन फीस कितनी है?



इस भर्ती के लिए आवेदन फीस 100 रुपये रखी गई है. उम्मीदवारों को यह फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी. इसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. फीस जमा करने के दौरान उम्मीदवारों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी.



कैसे करें आवेदन?





आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

इसके बाद उम्मीदवार भर्ती से जुड़ा लिंक खोलें

कैंडिडेट्स फिर अपनी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन करें

अब उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

इसके बाद उम्मीदवार फीस जमा करें

अब उम्मीदवार आवेदन फॉर्म सबमिट करें

इसके बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म की कॉपी अपने पास जरूर रखें

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