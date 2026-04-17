10वीं के बाद मुख्य रूप से तीन स्ट्रीम उपलब्ध होती हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स,साइंस में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे रास्ते खुलते हैं, कॉमर्स से बिजनेस बैंकिंग और अकाउंट्स के अवसर मिलते हैं, आर्ट्स से प्रशासन, मीडिया, कानून और डिजाइन जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है.