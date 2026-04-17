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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCareer guide after 10th: 10वीं रिजल्ट आने के बाद, स्ट्रीम चुनने से पहले जान लें ये बातें

Career guide after 10th: 10वीं रिजल्ट आने के बाद, स्ट्रीम चुनने से पहले जान लें ये बातें

10वीं के बाद Science Commerce या Arts में कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए यह फैसला सिर्फ नंबर नहीं बल्कि रुचि और करियर लक्ष्य देखकर लें.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Apr 2026 03:52 PM (IST)
10वीं के बाद Science Commerce या Arts में कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए यह फैसला सिर्फ नंबर नहीं बल्कि रुचि और करियर लक्ष्य देखकर लें.

देशभर में कुछ शिक्षा बोर्डों के 10वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जबकि कई बोर्डों के नतीजे अभी आने बाकी हैं. ऐसे में जिन छात्रों का रिजल्ट आ चुका है और जो छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आगे की पढ़ाई को लेकर है कि साइंस कॉमर्स और आर्ट में कौन सी स्ट्रीम चुनें. इस फैसले में सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है.

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10वीं के बाद मुख्य रूप से तीन स्ट्रीम उपलब्ध होती हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स,साइंस में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे रास्ते खुलते हैं, कॉमर्स से बिजनेस बैंकिंग और अकाउंट्स के अवसर मिलते हैं, आर्ट्स से प्रशासन, मीडिया, कानून और डिजाइन जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है.
10वीं के बाद मुख्य रूप से तीन स्ट्रीम उपलब्ध होती हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स,साइंस में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे रास्ते खुलते हैं, कॉमर्स से बिजनेस बैंकिंग और अकाउंट्स के अवसर मिलते हैं, आर्ट्स से प्रशासन, मीडिया, कानून और डिजाइन जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है.
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अगर छात्र को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर या रिसर्च पसंद है तो साइंस बेहतर विकल्प हो सकता है.इस स्ट्रीम में मेहनत और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है. इसलिए सिर्फ ज्यादा नंबर आने पर साइंस चुनना जरूरी नहीं है, रुचि होना भी जरूरी है.
अगर छात्र को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर या रिसर्च पसंद है तो साइंस बेहतर विकल्प हो सकता है.इस स्ट्रीम में मेहनत और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है. इसलिए सिर्फ ज्यादा नंबर आने पर साइंस चुनना जरूरी नहीं है, रुचि होना भी जरूरी है.
Published at : 17 Apr 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Education 10th Result 2026 Stream Selection Tips Career Options After 10th

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