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Career guide after 10th: 10वीं रिजल्ट आने के बाद, स्ट्रीम चुनने से पहले जान लें ये बातें
10वीं के बाद Science Commerce या Arts में कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए यह फैसला सिर्फ नंबर नहीं बल्कि रुचि और करियर लक्ष्य देखकर लें.
देशभर में कुछ शिक्षा बोर्डों के 10वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जबकि कई बोर्डों के नतीजे अभी आने बाकी हैं. ऐसे में जिन छात्रों का रिजल्ट आ चुका है और जो छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आगे की पढ़ाई को लेकर है कि साइंस कॉमर्स और आर्ट में कौन सी स्ट्रीम चुनें. इस फैसले में सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है.
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Published at : 17 Apr 2026 03:52 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion