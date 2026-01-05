स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कितना खर्चा आता है?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षास्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कितना खर्चा आता है?

Space Scientist: नासा में वैज्ञानिक बनने का सपना है तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं और क्या करें तैयारी आपको करनी चाहिए.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Jan 2026 03:38 PM (IST)
अगर आप अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़कर स्पेस साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं और नासा (NASA) या इसरो (ISRO) जैसी बड़ी एजेंसियों में काम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सही पढ़ाई, सही दिशा और लगातार मेहनत से यह सपना पूरा किया जा सकता है. आइए आसान भाषा में जानते हैं कि स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी होती है और 12वीं के बाद इसमें कितना खर्च आ सकता है.

स्पेस साइंटिस्ट बनने की तैयारी 10वीं के बाद ही शुरू हो जाती है. 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना बहुत जरूरी माना जाता है. इन विषयों में अच्छी पकड़ आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार बनाती है. खासकर फिजिक्स और मैथ्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान इन्हीं पर टिका होता है.
12वीं पास करने के बाद छात्रों को STEM फील्ड यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में ग्रेजुएशन करनी होती है. इसके लिए कई रास्ते खुले होते हैं. आप फिजिक्स में B.Sc, फिर M.Sc और आगे चलकर PhD कर सकते हैं. इसके अलावा खगोल विज्ञान (Astronomy) या खगोल भौतिकी (Astrophysics) भी अच्छे विकल्प हैं.
