स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कितना खर्चा आता है?

स्पेस साइंटिस्ट बनने की तैयारी 10वीं के बाद ही शुरू हो जाती है. 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना बहुत जरूरी माना जाता है. इन विषयों में अच्छी पकड़ आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार बनाती है. खासकर फिजिक्स और मैथ्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान इन्हीं पर टिका होता है.