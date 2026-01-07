भारत के 50 हजार लेबनान में कितने, क्या वहां जाकर कितने अमीर बन जाएंगे आप?

लेबनान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. वहां की मुद्रा लेबनानी पाउंड की कीमत काफी गिर चुकी है. यही कारण है कि वहां चीजों के दाम लाखों में लिखे जाते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि वहां सब कुछ सस्ता है, बल्कि हकीकत यह है कि मुद्रा कमजोर होने के कारण दाम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं.