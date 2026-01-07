एक्सप्लोरर
भारत के 50 हजार लेबनान में कितने, क्या वहां जाकर कितने अमीर बन जाएंगे आप?
क्या आपको पता है भारत के 50 हजार लेबनान में कितने लाख हो जाएंगे. अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं. ये देश फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है.
क्या आपको पता है दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी किस देश की है? अगर आप ईरान की करेंसी को सबसे कमजोर समझते हैं तो आप गलतफहमी में है. ईरान नहीं बल्कि लेबनान की करेंसी को सबसे कमजोर माना जाता है.
Published at : 07 Jan 2026 03:01 PM (IST)
