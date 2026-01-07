भारत के 50 हजार लेबनान में कितने, क्या वहां जाकर कितने अमीर बन जाएंगे आप?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपको पता है भारत के 50 हजार लेबनान में कितने लाख हो जाएंगे. अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं. ये देश फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jan 2026 03:01 PM (IST)
क्या आपको पता है दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी किस देश की है? अगर आप ईरान की करेंसी को सबसे कमजोर समझते हैं तो आप गलतफहमी में है. ईरान नहीं बल्कि लेबनान की करेंसी को सबसे कमजोर माना जाता है.

सबसे पहले करें सीधे हिसाब की बात. मौजूदा विनिमय दर के अनुसार 1 लेबनानी पाउंड = 0.0010 भारतीय रुपया है. अगर किसी के पास भारत के 50,000 रुपये हैं, तो लेबनान में यह रकम करीब 50 लाख लेबनानी पाउंड के बराबर होती है.
लेबनान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. वहां की मुद्रा लेबनानी पाउंड की कीमत काफी गिर चुकी है. यही कारण है कि वहां चीजों के दाम लाखों में लिखे जाते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि वहां सब कुछ सस्ता है, बल्कि हकीकत यह है कि मुद्रा कमजोर होने के कारण दाम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं.
Published at : 07 Jan 2026 03:01 PM (IST)
