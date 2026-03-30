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Fashion Designing Course: 10वीं के बाद फैशन डिजाइनर कैसे बने? जानिए पढ़ाई, फीस और एडमिशन का पूरा प्रोसेस
Fashion Designing Course: अगर आप 10वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो यहां जानिए कोर्स और एडमिशन की पूरी जानकारी.
आज के समय में हर युवा कुछ अलग और क्रिएटिव करना चाहता है. अगर आपको कपड़ों के नए डिजाइन, ट्रेंड्स और स्टाइलिंग में दिलचस्पी है, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है.खास बात यह है कि अब आप 10वीं के बाद ही इस फील्ड में अपनी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे खुद को एक सफल फैशन डिजाइनर बना सकते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 02:49 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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