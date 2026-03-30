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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाFashion Designing Course: 10वीं के बाद फैशन डिजाइनर कैसे बने? जानिए पढ़ाई, फीस और एडमिशन का पूरा प्रोसेस

Fashion Designing Course: 10वीं के बाद फैशन डिजाइनर कैसे बने? जानिए पढ़ाई, फीस और एडमिशन का पूरा प्रोसेस

Fashion Designing Course: अगर आप 10वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो यहां जानिए कोर्स और एडमिशन की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Mar 2026 02:49 PM (IST)
Fashion Designing Course: अगर आप 10वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो यहां जानिए कोर्स और एडमिशन की पूरी जानकारी.

आज के समय में हर युवा कुछ अलग और क्रिएटिव करना चाहता है. अगर आपको कपड़ों के नए डिजाइन, ट्रेंड्स और स्टाइलिंग में दिलचस्पी है, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है.खास बात यह है कि अब आप 10वीं के बाद ही इस फील्ड में अपनी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे खुद को एक सफल फैशन डिजाइनर बना सकते हैं.

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10वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर शुरू करने के लिए आपके पास मुख्य रूप से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के विकल्प होते हैं. डिग्री कोर्स जैसे B.Des करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है, लेकिन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए आप पहले ही इस फील्ड की बेसिक और एडवांस स्किल्स सीख सकते हैं.
10वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में करियर शुरू करने के लिए आपके पास मुख्य रूप से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के विकल्प होते हैं. डिग्री कोर्स जैसे B.Des करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी होता है, लेकिन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए आप पहले ही इस फील्ड की बेसिक और एडवांस स्किल्स सीख सकते हैं.
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फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स आमतौर पर 1 से 2 साल के होते हैं और इनकी फीस लगभग 1 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक होती है और फीस भी कम होती है.इन कोर्स में एडमिशन ज्यादातर मेरिट के आधार पर होता है, यानी आपको किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती.
फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स आमतौर पर 1 से 2 साल के होते हैं और इनकी फीस लगभग 1 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक होती है और फीस भी कम होती है.इन कोर्स में एडमिशन ज्यादातर मेरिट के आधार पर होता है, यानी आपको किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती.
Published at : 30 Mar 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Education Career After 10th Fashion Designing Course Diploma Course

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