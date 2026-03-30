फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स आमतौर पर 1 से 2 साल के होते हैं और इनकी फीस लगभग 1 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक होती है और फीस भी कम होती है.इन कोर्स में एडमिशन ज्यादातर मेरिट के आधार पर होता है, यानी आपको किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती.