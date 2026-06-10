एक्सप्लोरर
डीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट
DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने PG एडमिशन 2026 के लिए CSAS PG फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 11 जून तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं..
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. यूनिवर्सिटी ने CSAS PG पोर्टल पर फॉर्म करेक्शन विंडो शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन किया है, वे अब अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं. इसके साथ ही सीट अलॉटमेंट और फीस भुगतान का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.
1/6
2/6
Published at : 10 Jun 2026 02:44 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
डीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट
शिक्षा
7 Photos
NEET 2026 परीक्षा सुरक्षा सख्त, एयरफोर्स 18 लोकेशन पर पहुंचाएगी पेपर, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड
शिक्षा
6 Photos
सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
शिक्षा
6 Photos
आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
शिक्षा
365 दिन में रिलायंस इंडस्ट्री से मुकेश अंबानी को कितना मिलता है पैसा, जानें कैसे होती है कमाई?
शिक्षा
कितने रईस हैं खान सर के पापा, जानें कौन-सा करते हैं काम?
शिक्षा
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
डीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion