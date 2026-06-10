डीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट

यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने आवेदन में दर्ज नाम, शैक्षणिक योग्यता, अंक, श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह CSAS PG पोर्टल पर जमा किए गए विवरण के आधार पर होगी, इसलिए किसी भी गलती से आगे परेशानी हो सकती है.