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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाडीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट

डीयू पीजी एडमिशन 2026 के लिए 11 जून तक सुधारें फॉर्म, 15 जून को जारी होगी पहली सीट अलॉटमेंट

DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने PG एडमिशन 2026 के लिए CSAS PG फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 11 जून तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं..

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 10 Jun 2026 02:44 PM (IST)
DU PG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने PG एडमिशन 2026 के लिए CSAS PG फॉर्म करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 11 जून तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं..

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. यूनिवर्सिटी ने CSAS PG पोर्टल पर फॉर्म करेक्शन विंडो शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन किया है, वे अब अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं. इसके साथ ही सीट अलॉटमेंट और फीस भुगतान का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है.

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DU की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, फॉर्म करेक्शन विंडो कल से खुल चुकी है. उम्मीदवार 11 जून 2026 शाम 4:59 बजे तक अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकते हैं. तय समय के बाद किसी भी तरह का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा.
DU की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, फॉर्म करेक्शन विंडो कल से खुल चुकी है. उम्मीदवार 11 जून 2026 शाम 4:59 बजे तक अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकते हैं. तय समय के बाद किसी भी तरह का सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने आवेदन में दर्ज नाम, शैक्षणिक योग्यता, अंक, श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह CSAS PG पोर्टल पर जमा किए गए विवरण के आधार पर होगी, इसलिए किसी भी गलती से आगे परेशानी हो सकती है.
यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने आवेदन में दर्ज नाम, शैक्षणिक योग्यता, अंक, श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह CSAS PG पोर्टल पर जमा किए गए विवरण के आधार पर होगी, इसलिए किसी भी गलती से आगे परेशानी हो सकती है.
Published at : 10 Jun 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Education DU PG Admission 2026 CSAS PG Correction Window

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