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हिंदी न्यूज़शिक्षाDU ने जारी किया नया शेड्यूल, जानिए कब शुरू होंगी क्लास, परीक्षाएं और छुट्टियां  

DU ने जारी किया नया शेड्यूल, जानिए कब शुरू होंगी क्लास, परीक्षाएं और छुट्टियां  

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नया अकादमिक कैलेंडर जारी किया है. आइए जानते हैं 2026-27 में कब क्लास शुरू होंगी और छुट्टियां कब मिलेंगी.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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  • दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2026-27 का नया अकादमिक कैलेंडर जारी किया.
  • ऑड सेमेस्टर की कक्षाएं 28 जुलाई 2026 से शुरू होंगी.
  • दिसंबर 2026 से परीक्षाएँ, जनवरी 2027 से सम सेमेस्टर.
  • शरद, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी इसमें शामिल.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 का नया अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें यूजी (UG) और पीजी (PG) दोनों कोर्सों की क्लास शुरू होने की तारीख, परीक्षाओं का कार्यक्रम और छुट्टियों का पूरा शेड्यूल बताया गया है. ऐसे में नए और पुराने सभी छात्रों के लिए यह कैलेंडर काफी अहम रहने वाला है.

जारी कैलेंडर के अनुसार सेमेस्टर-I, III, V और VII की पढ़ाई 28 जुलाई 2026 से शुरू होगी. यानी इसी दिन से नए सत्र की नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी. वहीं सेमेस्टर-II, IV, VI और VIII की क्लास 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगी.

अक्टूबर में मिलेगी ऑटम वेकेशन

पढ़ाई के बीच छात्रों को अक्टूबर में शरद अवकाश (ऑटम वेकेशन) भी मिलेगा. विश्वविद्यालय के अनुसार 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक छुट्टियां रहेंगी. इसके बाद 26 अक्टूबर से दोबारा नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी.

नवंबर से शुरू होगी परीक्षा की तैयारी

ऑड सेमेस्टर के छात्रों के लिए 20 नवंबर 2026 से नियमित कक्षाएं खत्म हो जाएंगी. इसी दिन से तैयारी अवकाश (Preparatory Leave) और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का दौर भी शुरू होगा. इसके बाद 4 दिसंबर 2026 से थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

दिसंबर के आखिर में विंटर वेकेशन

थ्योरी परीक्षाओं के बाद छात्रों को साल के अंत में सर्दियों की छुट्टियां भी मिलेंगी. विश्वविद्यालय ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक विंटर वेकेशन घोषित किया है. नए साल की शुरुआत के साथ ही ईवन सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी.

ईवन सेमेस्टर का भी पूरा कार्यक्रम जारी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने जनवरी 2027 से शुरू होने वाले ईवन सेमेस्टर का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. इसके मुताबिक 1 जनवरी 2027 से क्लास शुरू होंगी. 21 मार्च से 28 मार्च 2027 तक मिड-सेमेस्टर वेकेशन रहेगा, जबकि 29 मार्च से दोबारा पढ़ाई शुरू होगी.

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इसके बाद 30 अप्रैल 2027 से कक्षाएं समाप्त होने के साथ तैयारी अवकाश और प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी. वहीं 13 मई 2027 से थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों को 3 जून से 20 जुलाई 2027 तक समर वेकेशन मिलेगा.

समर वेकेशन बढ़ाने पर भी विचार

विश्वविद्यालय ने यह भी जानकारी दी है कि नए अकादमिक कैलेंडर को लागू करने के लिए 2025-26 सत्र की समर वेकेशन को बढ़ाया जा सकता है. फिलहाल छुट्टियां 20 जुलाई तक निर्धारित हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें बढ़ाकर 27 जुलाई 2026 तक किया जा सकता है. इससे नए सत्र की शुरुआत तय कार्यक्रम के अनुसार कराई जा सकेगी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Education DU DU Academic Calendar 2026
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