क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर

स्कूल की पढ़ाई के बाद धर्मेंद्र ने रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा पंजाब से इंटरमीडिएट किया वह पढ़ाई में ठीक-ठाक थे लेकिन फिल्मों और अभिनय के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन फिल्मी दुनिया में नाम कमाना है.