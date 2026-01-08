UPSC इंटरव्यू में क्या पूछता है बोर्ड? कितने होते हैं सवाल और कैसे करनी होती है असली तैयारी

UPSC का इंटरव्यू एक औपचारिक कमरे में होता है. सामने एक चेयरपर्सन और 3 से 4 सदस्य होते हैं, जिन्हें मिलाकर बोर्ड कहा जाता है. इंटरव्यू वाले कमरे का माहौल गंभीर होता है, जिसे देखकर कई उम्मीदवार घबरा जाते हैं. हालांकि बोर्ड उम्मीदवार को कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता है, ताकि उसकी असली पर्सनालिटी सामने आ सके.