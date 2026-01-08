हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UPSC इंटरव्यू में क्या पूछता है बोर्ड? कितने होते हैं सवाल और कैसे करनी होती है असली तैयारी

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Jan 2026 09:01 AM (IST)
UPSC का इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, सिविल सेवा परीक्षा का सबसे अहम और मुश्‍किल फेज भी माना जाता है. इस स्टेज पर पहुंचने वाले कई उम्मीदवारों के मन में यही सवाल होता है कि बोर्ड क्या पूछता है, सवाल कितने होते हैं और इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है. असल में यह इंटरव्यू सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी सोच, बिहेवियर और डिसीजन लेने की क्षमता को परखने के लिए होता है.

UPSC का इंटरव्यू किसी तय पैटर्न में बंधा हुआ नहीं होता है. इसमें न तो सवालों की संख्या फिक्स होती है और न ही इसमें सिर्फ रटा हुआ ज्ञान देखा जाता है. यहां कैंड‍िडेट की ईमानदारी, लॉजिक, प्रशासनिक समझ और प्रेशर में सोचने की क्षमता को जांचा जाता है.
UPSC का इंटरव्यू एक औपचारिक कमरे में होता है. सामने एक चेयरपर्सन और 3 से 4 सदस्य होते हैं, जिन्हें मिलाकर बोर्ड कहा जाता है. इंटरव्यू वाले कमरे का माहौल गंभीर होता है, जिसे देखकर कई उम्मीदवार घबरा जाते हैं. हालांकि बोर्ड उम्मीदवार को कंफर्टेबल कराने की कोशिश करता है, ताकि उसकी असली पर्सनालिटी सामने आ सके.
Published at : 08 Jan 2026 09:01 AM (IST)
