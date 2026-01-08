एक्सप्लोरर
UPSC इंटरव्यू में क्या पूछता है बोर्ड? कितने होते हैं सवाल और कैसे करनी होती है असली तैयारी
UPSC का इंटरव्यू तय पैटर्न में बंधा हुआ नहीं होता. इसमें न ही सवालों की संख्या और न ही सिर्फ रटा हुआ ज्ञान देखा जाता है. यहां कैंडिडेट की ईमानदारी और प्रेशर में सोचने की क्षमता को जांचा जाता है.
UPSC का इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, सिविल सेवा परीक्षा का सबसे अहम और मुश्किल फेज भी माना जाता है. इस स्टेज पर पहुंचने वाले कई उम्मीदवारों के मन में यही सवाल होता है कि बोर्ड क्या पूछता है, सवाल कितने होते हैं और इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है. असल में यह इंटरव्यू सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी सोच, बिहेवियर और डिसीजन लेने की क्षमता को परखने के लिए होता है.
