परीक्षा का डर होगा कम! बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों के लिए CBSE ने शुरू की मुफ्त काउंसलिंग सेवा
CBSE ने बोर्ड छात्रों के लिए मुफ्त साइको-सोशल काउंसलिंग शुरू की है.यह हेल्पलाइन,टेली-काउंसलिंग और डिजिटल रिसोर्स के जरिए छात्र और अभिभावक की परीक्षा के समय होने वाले स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी.
CBSE ने 6 जनवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त साइको-सोशल काउंसलिंग शुरू कर दी है.इसका मकसद बोर्ड परीक्षा के समय छात्रों का तनाव और चिंता कम करना है.
Published at : 08 Jan 2026 06:15 PM (IST)
