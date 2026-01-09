बस ड्राइवर को हो गया इतना प्यार कि घर की छत पर बनवा दिया रोडवेज जैसा कमरा, वीडियो वायरल

अगर इंसान अपने काम को सिर्फ रोजी-रोटी न मानकर उसे दिल से अपनाए, तो वही काम उसकी पहचान बन जाता है. नौकरी फिर बोझ नहीं लगती, बल्कि गर्व और सुकून का जरिया बन जाती है. ऐसा ही एक अनोखा और दिल को छू लेने वाला उदाहरण हिमाचल प्रदेश से सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है.

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सिहुंता क्षेत्र में रहने वाले एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के एक बस चालक ने अपने पेशे के प्रति ऐसा प्यार दिखाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस बस चालक ने अपने घर की छत पर हूबहू सरकारी बस जैसा कमरा बनवा दिया है. यह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग इस अनोखे जुनून की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

छत पर खड़ी दिखती है असली एचआरटीसी बस

ककरोटी क्षेत्र के रहने वाले एचआरटीसी चालक श्रीधर ने अपने घर की छत पर लकड़ी और टीन की मदद से एक बसनुमा ढांचा तैयार करवाया है. खास बात यह है कि यह बस देखने में बिल्कुल असली एचआरटीसी बस जैसी लगती है. हरे और सफेद रंग, बस का डिजाइन, सीटें, स्टीयरिंग और यहां तक कि पहिए भी इसमें लगाए गए हैं.

दूर से देखने पर कोई भी धोखा खा जाए और इसे असली सरकारी बस ही समझे, यही वजह है कि यह अनोखी छत वाली बस अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और लोग दूर-दूर से इसे देखने आ रहे हैं.

पूरे इलाके में बना आकर्षण का केंद्र

आज श्रीधर का घर किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है. स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग इस अनोखी बस को देखने आ रहे हैं लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से इतना प्यार करते देखा है.

सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स दे रहे मजेदार रिएक्शन

इस अनोखी बस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों लाइक्स, कमेंट्स आ चुके हैं कोई इसे सच्चा सरकारी कर्मचारी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसा प्यार अपनी नौकरी से बहुत कम लोग करते हैं.

