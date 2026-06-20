एक्सप्लोरर
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी मौका,फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऐसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई विदेशी भाषाओं और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक छात्र 10 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं....
इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्र और नौकरी करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कोर्स शामिल किए गए हैं, इन कोर्सो की खास बातें होगी कि छात्र फ्लेक्सिबल तरह से अपने समय और जरूरत के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 20 Jun 2026 02:53 PM (IST)
Tags :Education Delhi University
शिक्षा
6 Photos
UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
शिक्षा
6 Photos
बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
5 Photos
जर्मनी में जॉब करने जा रहे हैं तो कौन-सा वीजा करना होगा अप्लाई, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
NEET UG री-एग्जाम में बायोमेट्रिक फेल होने पर घबराएं नहीं, ये है NTA का प्लान
शिक्षा
UPSC मेन एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, 28 जून तक खुला रहेगा पोर्टल
शिक्षा
22.79 लाख स्टूडेंट्स, 551 शहर... डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड और क्या करें-क्या नहीं? NEET री-एग्जाम का A To Z
शिक्षा
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा ग्रुप D भर्ती के लिए आज ही करें आवेदन
Advertisement