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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षादिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी मौका,फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऐसे करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी मौका,फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऐसे करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई विदेशी भाषाओं और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक छात्र 10 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं....

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Jun 2026 02:53 PM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई विदेशी भाषाओं और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक छात्र 10 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं....

इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्र और नौकरी करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कोर्स शामिल किए गए हैं, इन कोर्सो की खास बातें होगी कि छात्र फ्लेक्सिबल तरह से अपने समय और जरूरत के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं.

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कैंपस ऑफ़ लर्निंग ने कई विदेशी भाषाओं के एक साल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें  जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और कोरियाई जैसी भाषाएं शामिल हैं.
कैंपस ऑफ़ लर्निंग ने कई विदेशी भाषाओं के एक साल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें  जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और कोरियाई जैसी भाषाएं शामिल हैं.
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इन कोर्सों को यूनिवर्सिटी के अलग-अलग विभागों की मदद से चलाया जाएगा ताकि छात्रों को उनकी पसंद की भाषा मिल सके.
इन कोर्सों को यूनिवर्सिटी के अलग-अलग विभागों की मदद से चलाया जाएगा ताकि छात्रों को उनकी पसंद की भाषा मिल सके.
Published at : 20 Jun 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Education Delhi University

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