दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी मौका,फॉरेन लैंग्वेज के लिए ऐसे करें आवेदन

कैंपस ऑफ़ लर्निंग ने कई विदेशी भाषाओं के एक साल के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और कोरियाई जैसी भाषाएं शामिल हैं.