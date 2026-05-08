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CUET UG परीक्षा 11 मई से, परीक्षा केंद्र में इन चीजों की रहेगी नो-एंट्री; चेक करें लिस्ट
CUET यूजी 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू होगी. इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स शामिल होंगे, आइए जानते हैं एग्जाम में शामिल होने से पहले जरूरी बातें.
CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू होने जा रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ड्रेस कोड, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित सामान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. परीक्षा देने जा रहे छात्र पहले सभी नियम जरूर पढ़ लें.
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Published at : 08 May 2026 07:15 PM (IST)
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