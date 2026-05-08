CUET UG परीक्षा 11 मई से, परीक्षा केंद्र में इन चीजों​ की रहेगी नो-एंट्री; चेक करें लिस्ट

एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. केवल उन्हीं छात्रों को एंट्री मिलेगी जिनके पास वैध एडमिट कार्ड और जरूरी पहचान पत्र मौजूद होंगे. देर से पहुंचने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.