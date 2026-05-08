हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCUET UG परीक्षा 11 मई से, परीक्षा केंद्र में इन चीजों​ की रहेगी नो-एंट्री; चेक करें लिस्ट

CUET UG परीक्षा 11 मई से, परीक्षा केंद्र में इन चीजों​ की रहेगी नो-एंट्री; चेक करें लिस्ट

CUET यूजी 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू होगी. इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स शामिल होंगे, आइए जानते हैं एग्जाम में शामिल होने से पहले जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 May 2026 07:15 PM (IST)
CUET यूजी 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू होगी. इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स शामिल होंगे, आइए जानते हैं एग्जाम में शामिल होने से पहले जरूरी बातें.

CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से शुरू होने जा रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ड्रेस कोड, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित सामान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. परीक्षा देने जा रहे छात्र पहले सभी नियम जरूर पढ़ लें.

1/6
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी. देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लाखों छात्र शामिल होंगे.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी. देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लाखों छात्र शामिल होंगे.
2/6
एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. केवल उन्हीं छात्रों को एंट्री मिलेगी जिनके पास वैध एडमिट कार्ड और जरूरी पहचान पत्र मौजूद होंगे. देर से पहुंचने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. केवल उन्हीं छात्रों को एंट्री मिलेगी जिनके पास वैध एडमिट कार्ड और जरूरी पहचान पत्र मौजूद होंगे. देर से पहुंचने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
Published at : 08 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Education CUET UG 2026 NTA Exam Guidelines CUET Dress Code

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
​UP में दारोगा भर्ती रिजल्ट के बाद हलचल! कटऑफ पर सवाल, कैंडिडेट्स की हैं ये मांगें
​UP में दारोगा भर्ती रिजल्ट के बाद हलचल! कटऑफ पर सवाल, कैंडिडेट्स की हैं ये मांगें
शिक्षा
Summer Vacation 2026 : दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल
दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां 11मई से, 9वीं-10वीं और 12वीं के लिए खास आदेश; पढ़ें पूरा शेड्यूल
शिक्षा
AI Replacing Jobs: क्या AI छीन सकता है आपकी नौकरी, चीन की अदालत के फैसले पर क्यों हो रही चर्चा?
क्या AI छीन सकता है आपकी नौकरी, चीन की अदालत के फैसले पर क्यों हो रही चर्चा?
शिक्षा
​Manipur Board 10th Result​: मणिपुर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, इतने फीसदी स्टूडेंट्स पास; ऐसे करें तुरंत चेक
मणिपुर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, इतने फीसदी स्टूडेंट्स पास; ऐसे करें तुरंत चेक
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
खेल शुरू हुआ, अभी और खेला होगा, क्या ममता संभल लेगी?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर
बिहार
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
अखिलेश यादव का पोस्ट कांग्रेस पर निशाना? तारिक अनवर का ऐसा जवाब, 'उन्होंने अपनी पार्टी की...'
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
1700 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर दिखेगा 'धुंरधर 2' का 'अनदेखा अवतार'
क्रिकेट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक, पढ़ें डे रिपोर्ट
पहले टेस्ट में PAK गेंदबाजी का निकला तेल, BAN कप्तान का शतक, इतिहास रचने से चूके मोमिनुल हक
इंडिया
Explained: सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या, इसके बिना कैसे कमजोर होता CM
सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय अपने पास क्यों रखा? बिहार में कर्पूरी से लेकर नीतीश तक ट्रेंड क्या
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
विश्व
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर हो गया ट्रोल
‘अंग्रेजी में क्यों बोल रहे?’ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय अधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला पाकिस्तान, इंटरनेट पर ट्रोल
चुनाव 2026
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
विजय होंगे तमिलनाडु के सीएम? रास्ता हुआ साफ, इन पार्टियों ने कर दिया सपोर्ट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget