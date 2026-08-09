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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची आंदोलन के बीच छात्र नेता का आरोप, कहा- गेम खेल रही सरकार

रांची आंदोलन के बीच छात्र नेता का आरोप, कहा- गेम खेल रही सरकार

Jharkhand Student Protest: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने 10 अगस्त को बड़े पैमाने पर 'विधानसभा घेराव' मार्च की चेतावनी दी.

Written By : अवधेश कुमार |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 09 Aug 2026 08:50 AM (IST)
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झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का विरोध जारी है. झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आंदोलनरत छात्रों ने सरकार के खिलाफ गंभीर नाराजगी जताई है. छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. बता दें कि आज झारखंड सरकार के साथ छात्रों की दूसरे दौर की बातचीत होनी है. 

इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो 10 अगस्त को बड़े पैमाने पर 'विधानसभा घेराव' मार्च किया जाएगा. ये बातें छात्र नेता ने शुक्रवार को सरकारी डेलीगेशन के साथ पहले दौर की बातचीत के बाद कही हैं. इस बातचीत में छात्रों ने कुछ परीक्षाओं को कैंसिल करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार सहित अपनी कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखीं थीं. 

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सरकार पर लगाए आंदोलन को बांटने के आरोप

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार हमारे साथ गेम कर रही है. अलग-अलग संगठनों से ज्ञापन लेकर हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, "सरकार खेल खेल रही है, इस मूवमेंट को 2-3 अलग-अलग ग्रुप में बांटने की कोशिश कर रही है." पासवान ने कई दूसरे संगठनों से मेमोरेंडम लेने के सरकार के कदम पर नाराजगी जताई है. रविंद्र पासवान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का छात्र विंग और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) से ज्ञापन लेने की क्या जरूरत है जब पूरे झारखंड के छात्र एक ही मंच के नीचे आंदोलन कर रहे हैं.

सरकार को दी चेतावनी

 न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में पासवान ने कहा, "आज सरकार ने लगभग 6-7 दूसरे संगठनों से मेमोरेंडम ले लिए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका इरादा क्या है?" उन्होंने कहा, "हमने सबूतों के साथ सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं. मैं उनसे यह समझने की गुजारिश करती हूं कि हम कुछ भी गलत नहीं मांग रहे हैं." पासवान ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 10 अगस्त को छात्रों की मांगे नहीं मानी गईं तो वो विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च करेंगे. 

आज सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत

वहीं, आज सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का एक और दौर दोपहर 12 बजे होनी है. इसको लेकर प्रदर्शनकारी छात्र विपिन कुमार ने बताया, "आज हमारे 7 लोग सरकार से बातचीत करेंगे. हम अपनी मांगों पर अडिग हैं. हमारी मांग है कि 14वीं JPSC परीक्षा और JSSC-CGL को लेकर CBI जांच और जितनी भी परीक्षाओं में अनियमितता पाई गई हैं, उसे रद्द किया जाए. JPSC-JSSC में सुधारों की आवश्यकता है, इसे लेकर भी हमने अपनी मांग रखी है. उनकी ओर से पहले की जाएगी तो अच्छा है."

छात्र विपिन कुमार ने आगे कहा, "आज हमारे प्रदर्शन का 17वां दिन हो चुका है. यदि आज के दिन सरकार की ओर से कोई नोटिस नहीं आता है तो कल यानी 10 तारीख को हम विधानसभा का पुरजोर तरीके से घेराव करने वाले हैं. सारे छात्रों से भी हमने आह्वान किया है क्योंकि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर हमारा आंदोलन है."

बिगड़ी भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की हालत

जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक तड़के सुबह 3 बजे में बिगड़ गई. फिलहाल डॉक्टरों ने Glc level 53 बताए उनके बाद डॉक्टरों की देख-रेख में सलाईन के माध्यम से उपचार जारी रहा. छात्र आंदोलन के बीच देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. 

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Published at : 09 Aug 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Student Protest JPSC JMM Jharkhand News CONGRESS
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