इसके आगे डिफेंडर भी बच्चा... कितनी दमदार है Indian Army की Kalyani M4?

Kalyani M4 Indian Army: जब भारत में सबसे मजबूत और मस्कुलर गाड़ियों की बात आती है, तो लोग अक्सर लैंड रोवर डिफेंडर या जीप रैंगलर का नाम लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना के पास एक ऐसी स्वदेशी गाड़ी है, जिसके सामने डिफेंडर जैसी महंगी ऑफ-रोडर कारें भी खिलौना नजर आती हैं. हम बात कर रहे हैं Kalyani M4 की. यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला और हमारे वीर जवानों को सुरक्षित रखने वाला एक चलता-फिरता फौलादी किला है.

कल्याणी M4 क्या है?

कल्याणी M4 एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है. इसे भारत की दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज ने भारतीय सेना के लिए खासतौर पर तैयार किया है. इस गाड़ी का मुख्य काम हमारे जवानों को कठिन से कठिन रास्तों पर पूरी सुरक्षा के साथ युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाना है. इसका वजन करीब 16 टन है और यह लद्दाख जैसे बेहद ऊंचे और बर्फीले इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक में आसानी से दौड़ सकती है. जहां एक आम लग्जरी कार पर गोलियों का असर तुरंत हो जाता है, वहीं कल्याणी M4 पर बड़े से बड़ा धमाका भी बेअसर रहता है.

इसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि अगर गाड़ी के बगल में 50 किलो टीएनटी या आईईडी का धमाका भी हो जाए, तो भी अंदर बैठे जवानों का बाल भी बांका नहीं होगा. गाड़ी का निचला हिस्सा V आकार का बनाया गया है. अगर इसके टायर के नीचे 10 किलो की लैंडमाइन भी फट जाए, तो धमाके का असर साइड से निकल जाता है और गाड़ी सुरक्षित रहती है. इसके सारे शीशे और पूरी बॉडी 100% बुलेटप्रूफ हैं, जिन पर दुश्मनों की स्नाइपर गन या राइफल की गोलियों का कोई असर नहीं होता.

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अंदर से बेहद आधुनिक

लैंड रोवर डिफेंडर अपने बेहतरीन इंजन और ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन कल्याणी M4 का इंजन किसी दानव जैसा है. इसमें 465 हॉर्सपावर HP का बेहद ताकतवर टर्बो डीजल इंजन लगा है. यह इंजन 1627 Nm का भारी-भरकम टॉर्क पैदा करता है, जो डिफेंडर कार से करीब 4 गुना ज्यादा है. 16 टन भारी होने के बावजूद यह फौलादी गाड़ी सड़क पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ सकती है. एक बार इसका फ्यूल टैंक फुल होने पर यह बिना रुके 800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है.

कल्याणी M4 में ड्राइवर और कमांडर के अलावा पूरी तरह से हथियारों से लैस 8 जवान बैठ सकते हैं. इस गाड़ी के अंदर का तापमान हमेशा जवानों के अनुकूल बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है. साथ ही, इसके अंदर ऐसे फिल्टर लगे हैं जो बाहरी जहरीली गैस या केमिकल अटैक से भी जवानों को बचाते हैं. गाड़ी की छत पर एक बड़ी मशीन गन या एंटी-टैंक मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जिससे जवान अंदर बैठे-बैठे ही दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं.

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