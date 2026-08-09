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AILET 2027 का रजिस्ट्रेशन शुरू, NLU दिल्ली ने जारी किया शेड्यूल

AILET 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए. एनएलयू दिल्ली ने 7 अगस्त 2026 से आवेदन विंडो खोल दी, जो उम्मीदवार एनएलयू दिल्ली के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Aug 2026 07:39 AM (IST)
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AILET 2027: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLU) ने AILET 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार 7 अगस्त 2026 से आवेदन विंडो खोल दी है, जो उम्मीदवार एनएलयू दिल्ली के बीए-एलएलबी और एलएलएम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ऐडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. 

AILET 2027 का पूरा शेड्यूल 

एनएलयू की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार AILET 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से शुरू हो गया है. उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 30 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. वहीं AILET 2027 परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक आयोजित होगी.  

किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन?

AILET 2027 का आयोजन एनएलयू दिल्ली में संचालित कानून के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जाता है. इसके जरिए बीए-एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम में एडमिशन दिया जाता है. बीए एलएलबी ऑनर्स में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है, जो उम्मीदवार 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वह निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. वहीं एलएलएम में एडमिशन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त लॉ डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की ओर से निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. 

AILET 2027 के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

  • आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार NLU दिल्ली के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल nationallawuniversitydelhi.in. पर जाएं.
  • अब यहां AILET 2027 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद जरूरी जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  • लॉगिन करके आवेदन फाॅर्म में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.
  • इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • अब आवेदन फीस का पेमेंट करें.
  • लास्ट में फॉर्म सबमिट करके फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर लें. 

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आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

AILET 2027 का फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी गई है. इनमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, एलएलएम उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सरकारी फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर शामिल है. आरक्षण या दूसरी कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. इसके अलावा आवेदन के लिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी. 

CLAT से अलग है AILET परीक्षा 

AILET नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ओर से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. इसके जरिए यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है. ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जहां CLAT का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं एनएलयू दिल्ली अपने कानून प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अलग से AILET आयोजित करता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Aug 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
NLU Delhi AILET 2027 AILET 2027 Registration AILET 2027 Application Form
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