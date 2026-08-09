AILET 2027 का रजिस्ट्रेशन शुरू, NLU दिल्ली ने जारी किया शेड्यूल

AILET 2027: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLU) ने AILET 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार 7 अगस्त 2026 से आवेदन विंडो खोल दी है, जो उम्मीदवार एनएलयू दिल्ली के बीए-एलएलबी और एलएलएम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ऐडमिशन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है.

AILET 2027 का पूरा शेड्यूल

एनएलयू की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार AILET 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से शुरू हो गया है. उम्मीदवार 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 30 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. वहीं AILET 2027 परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक आयोजित होगी.

किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन?

AILET 2027 का आयोजन एनएलयू दिल्ली में संचालित कानून के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जाता है. इसके जरिए बीए-एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम में एडमिशन दिया जाता है. बीए एलएलबी ऑनर्स में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है, जो उम्मीदवार 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वह निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. वहीं एलएलएम में एडमिशन के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त लॉ डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की ओर से निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा.

AILET 2027 के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार NLU दिल्ली के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल nationallawuniversitydelhi.in. पर जाएं.

अब यहां AILET 2027 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद जरूरी जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

लॉगिन करके आवेदन फाॅर्म में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब आवेदन फीस का पेमेंट करें.

लास्ट में फॉर्म सबमिट करके फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ें-NEET UG 2026: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए NMC ने जारी की संशोधित गाइडलाइन

आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

AILET 2027 का फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी गई है. इनमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, एलएलएम उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सरकारी फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर शामिल है. आरक्षण या दूसरी कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. इसके अलावा आवेदन के लिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी.

CLAT से अलग है AILET परीक्षा

AILET नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ओर से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. इसके जरिए यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है. ज्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जहां CLAT का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं एनएलयू दिल्ली अपने कानून प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अलग से AILET आयोजित करता है.

ये भी पढ़ें-NEET Counselling: रजिस्ट्रेशन में गलती सुधारने का मौका, एक्टिव हुआ Reset Option

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI