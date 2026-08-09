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हिंदी न्यूज़शिक्षाMP में मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना, मिलेंगे 1 लाख रुपये 

MP में मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना, मिलेंगे 1 लाख रुपये 

MP में श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल राज्य के 102 मेधावी छात्रों को 1-1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. इस योजना से युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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Scholarship for MP Students: मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का ऐलान किया है. भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल राज्य के 102 मेधावी छात्रों को एक-एक लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, कला और समग्र शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी. यह योजना स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर के छात्रों के लिए होगी. योजना का ढांचा जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल है यह श्री कृष्ण पाठ्य न्यास की ओर से तैयार किया जाएगा. 

हर साल 102 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप 

मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी के अनुसार योजना के तहत हर साल कुल 102 स्कॉलरशिप दी जाएगी. इनमें 51 स्कॉलरशिप स्कूल स्तर के छात्रों के लिए होंगी. इनमें सरकारी, केंद्र सरकार, जनजाति कार्य विभाग, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे. बाकी 51 स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा के लिए के छात्रों के लिए रखी गई है. उच्च शिक्षा वर्ग में आईटीआई, आईआईटी, मेडिकल, तकनीक और पत्रकारिता जैसे प्रोग्राम में पढ़ने वाले छात्रों के अलावा प्राइवेट उम्मीदवारों और रिसर्चर को भी शामिल किया जाएगा.

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14 विद्याओं और 64 कलाओं पर आधारित होगी योजना 

सरकार के अनुसार इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य केवल छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को सम्मानित करना नहीं, बल्कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी 14 विद्याओं और 64 कलाओं की अवधारणा से प्रेरित होकर अलग-अलग कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. श्री राम तिवारी के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षा से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण को पहला जेन जी भी कहा जा सकता है. उनके अनुसार श्री कृष्ण ने कम उम्र में असाधारण कार्य किए और बाद में उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के मार्गदर्शन में 14 विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया. 

कैसे होगा स्कॉलरशिप के लिए चयन?

इस योजना के लिए छात्रों को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उन्हें निर्धारित विषयों पर आधारित 30 से ज्यादा सवालों वाली ऑनलाइन प्रश्नावली का जवाब देना होगा. हर उम्मीदवार को सवालों का अलग सेट दिया जाएगा. अगर सफल उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध स्कॉलरशिप से ज्यादा होती है, तो पात्रों उम्मीदवारों में से अंतिम चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा. हालांकि योजना की पात्रता और चयन प्रक्रिया का ढांचा अभी श्री कृष्ण पाठ्य न्यास की ओर से तैयार किया जाना है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Aug 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Education News MP Scholarship Scheme Scholarship For MP Students Shri Krishna Scholarship
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