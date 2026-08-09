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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Alanna Panday Announces Second Pregnancy: अलाना पांडे दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेबी बंप फलॉन्ट करती दिख रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 09 Aug 2026 11:49 AM (IST)
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बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे की चचेरी बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे ने अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है. अलाना के घर एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है. वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं. अलाना ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर कर अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.

अलाना पांडे ने शेयर किया बेबी बंप
अलाना पांडे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने पति इवोर मैकक्रे और बेटे रिवर के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में अलाना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'प्यार करने के लिए एक और सदस्य.' उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
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कैसा है अलाना पांडे का लुक?
वीडियो में अलाना व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंटेड फ्लोई मैक्सी बैकलेस ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जिसमें ऑरेंज-पीच फ्लोरल प्रिंट और रफल डिटेलिंग है. उन्होंने अपने बालों को हाफ-टाई पोनीटेल स्टाइल में रखा है और मिनिमल ईयररिंग्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है. वीडियो में अलाना अपने परिवार के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं. 

Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

अनन्या पांडे ने दी बहन अलाना को बधाई
अनन्या पांडे ने अपनी बहन अलाना पांडे को दूसरी बार मां बनने पर बधाई दी है. उन्होंने अलाना के प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया और कपल को शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही अनन्या ने कई रेड हार्ट और इविल आई इमोजी भी शेयर किए. अलाना पांडे की इस पोस्ट पर कई सेलेब्रिटीज ने भी रिएक्ट किया और कपल को बधाई दी. डिनो मोरिया ने हार्ट-आई इमोजी के साथ अपना रिएक्शन दिया. वहीं, एक्ट्रेस लारा दत्ता और अनुषा दांडेकर ने कमेंट कर अलाना और इवोर को बधाई दी. 

Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

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कौन हैं अलाना पांडे?
अलाना पांडे, डियाने पांडे और चिक्की पांडे की बेटी हैं. वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं. वो वेब सीरीज 'द ट्राइब' में नजर आ चुकी अलाना अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स में रहती हैं. वहीं, इवोर मैकक्रे एक अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर और फोटोग्राफर हैं. 

Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

कब हुई थी अलाना पांडे और इवोर मैकक्रे की शादी?
इवोर मैकक्रे और अलाना पांडे की पहली मुलाकात साल 2019 में एक हैलोवीन पार्टी के दौरान हुई थी. इसके बाद नवंबर 2019 में दोनों पहली डेट पर गए और यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई. अलाना और इवोर ने 16 मार्च 2023 को मुंबई के द ताज महल पैलेस होटल में शादी की थी. जुलाई 2024 में इस कपल ने बेटे रिवर का वेलकम किया. अब ये कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने जा रहा है.

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Published at : 09 Aug 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
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