एक्सप्लोरर
Difference Between CRPF and BSF: CRPF और BSF में क्या है अंतर, किसके जवानों को मिलती है ज्यादा सैलरी?
Difference Between CRPF and BSF: CRPF और BSF दोनों गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली पैरामिलिट्री फोर्स हैं, लेकिन इनके काम अलग हैं. दोनों की सैलरी लगभग समान होती है.
भारत में आर्मी, पुलिस के अलावा और भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं. इनमें से एक हैं CRPF और BSF. करीब सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा लेकिन अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही फोर्स हैं. सऐसे में आपको बता दें कि भले ही दोनों फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका और जिम्मेदारियां पूरी तरह अलग होती हैं. आइए आपको बताते हैं इनके बीच आखिर क्या फर्क है और किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है.
1/6
2/6
Published at : 22 Jun 2026 04:39 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
12वीं के बाद योग में बना सकते हैं करियर, जानें कौन से कोर्स और कितनी मिलती है सैलरी?
शिक्षा
6 Photos
UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
शिक्षा
6 Photos
बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
CM Yogi के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कितनी मिलती है सैलरी, इस पद तक कैसे पहुंचते हैं IAS?
शिक्षा
NEET री-एग्जाम में फर्जीवाड़े पर NTA का शिकंजा, अभिषेक सिंह बोले- कोई नहीं बचेगा
शिक्षा
हाई कोर्ट में निकली जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट की भर्ती, 62 हजार मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
शिक्षा
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
Advertisement