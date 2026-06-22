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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाDifference Between CRPF and BSF: CRPF और BSF में क्या है अंतर, किसके जवानों को मिलती है ज्यादा सैलरी?

Difference Between CRPF and BSF: CRPF और BSF में क्या है अंतर, किसके जवानों को मिलती है ज्यादा सैलरी?

Difference Between CRPF and BSF: CRPF और BSF दोनों गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली पैरामिलिट्री फोर्स हैं, लेकिन इनके काम अलग हैं. दोनों की सैलरी लगभग समान होती है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Difference Between CRPF and BSF: CRPF और BSF दोनों गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली पैरामिलिट्री फोर्स हैं, लेकिन इनके काम अलग हैं. दोनों की सैलरी लगभग समान होती है.

भारत में आर्मी, पुलिस के अलावा और भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं. इनमें से एक हैं CRPF और BSF. करीब सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा लेकिन अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही फोर्स हैं. सऐसे में आपको बता दें कि भले ही दोनों फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका और जिम्मेदारियां पूरी तरह अलग होती हैं. आइए आपको बताते हैं इनके बीच आखिर क्या फर्क है और किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है.

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सबसे पहले बात करते हैं CRPF की तो, CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है. इसका मुख्य काम देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है. जैसे कहीं पर दंगा हो गया, नक्सलियों ने विरोध कर दिया, चुनाव के दौरान सुरक्षा बनाए रखना, वीआईपी को सुरक्षा देना, और यहां तक कि किसी भी राज्य में अगर अशांति जैसी परिस्थिति सामने आती है तो CRPF फोर्स को खड़ा रखा जाता है. कुल मिलाकर CRPF का काम देश के अंदर शांति बनाए रखने का होता है, या कहें तो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बनाए रखना.
सबसे पहले बात करते हैं CRPF की तो, CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है. इसका मुख्य काम देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है. जैसे कहीं पर दंगा हो गया, नक्सलियों ने विरोध कर दिया, चुनाव के दौरान सुरक्षा बनाए रखना, वीआईपी को सुरक्षा देना, और यहां तक कि किसी भी राज्य में अगर अशांति जैसी परिस्थिति सामने आती है तो CRPF फोर्स को खड़ा रखा जाता है. कुल मिलाकर CRPF का काम देश के अंदर शांति बनाए रखने का होता है, या कहें तो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बनाए रखना.
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वहीं दूसरी तरफ BSF की बात करें तो इसका पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है. इनका मुख्य काम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रक्षा करना होता है. खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर BSF के जवान दिन-रात तैनात रहते हैं. साथ ही ये लोग घुसपैठियों, स्मगलर्स और सीमा से किसी भी चीज को पार होने से रोकते हैं.
वहीं दूसरी तरफ BSF की बात करें तो इसका पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है. इनका मुख्य काम भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रक्षा करना होता है. खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर BSF के जवान दिन-रात तैनात रहते हैं. साथ ही ये लोग घुसपैठियों, स्मगलर्स और सीमा से किसी भी चीज को पार होने से रोकते हैं.
Published at : 22 Jun 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
CRPF Vs BSF CRPF Salary BSF Salary Paramilitary Forces India

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