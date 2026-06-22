सबसे पहले बात करते हैं CRPF की तो, CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है. इसका मुख्य काम देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना है. जैसे कहीं पर दंगा हो गया, नक्सलियों ने विरोध कर दिया, चुनाव के दौरान सुरक्षा बनाए रखना, वीआईपी को सुरक्षा देना, और यहां तक कि किसी भी राज्य में अगर अशांति जैसी परिस्थिति सामने आती है तो CRPF फोर्स को खड़ा रखा जाता है. कुल मिलाकर CRPF का काम देश के अंदर शांति बनाए रखने का होता है, या कहें तो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा बनाए रखना.