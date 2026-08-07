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हिंदी न्यूज़शिक्षास्कूल शिक्षा में सुधार, 12 साल में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात हुआ बेहतर 

स्कूल शिक्षा में सुधार, 12 साल में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात हुआ बेहतर 

Pupil-Teacher Ratio: शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Aug 2026 08:15 AM (IST)
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Pupil-Teacher Ratio: 12 सालों में देश की स्कूली व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है. दरअसल शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गए किए गए प्यूपिल टीचर रेशियो के आंकड़ों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है. मंत्रालय का कहना है कि इससे शिक्षकों को प्रत्येक छात्र पर ज्यादा ध्यान देने का अवसर मिलेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. 

चारों स्तरों पर घटा छात्र-शिक्षा अनुपात 

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2013-14 की तुलना में 2025-26 में सभी स्कूल स्तरों पर शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार हुआ है. 2013-14 में प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 31 स्टूडेंट पर एक टीचर था, वहीं 2025-26 में 19 स्टूडेंट पर एक टीचर हो गया है. इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2013-14 में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या 25 थी, जो 2025-26 में घटकर 17 रह गई है. माध्यमिक स्तर पर 2013-14 में प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या 25 थी जो घटकर 2025-26 में 15 रह गई है. वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर 2013-14 में यह आंकड़ा 40 था, जो अब 2025-26 में घटकर 23 छात्र प्रति शिक्षक पहुंच गया है. 

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शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी 

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 12 सालों में छात्र-शिक्षक अनुपात में हुए सुधार से स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी को ज्यादा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल रहा है, इससे शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाने और कक्षा में बेहतर सीखने का माहौल तैयार करने में मदद मिली है. 

राज्यों में भी दिख रहा सुधार 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अलावा छात्र-शिक्षक अनुपात की दिशा में कई राज्यों ने भी सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पिछले एक दशक के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार दर्ज किया गया है. राज्य के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षक शैक्षणिक माहौल मिल सके. आंध्र प्रदेश सरकार की और से जारी लेटेस्ट सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 एकेडमिक ईयर के दौरान प्राइमरी स्कूलों टीचर-स्टूडेंट रेशियो 1:26 था जो 2024-25 एकेडमिक ईयर में सुधरकर 1:20 हो गया है यानी हर 20 स्टूडेंट्स पर एक टीचर.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Aug 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Education Ministry School Education Student Teacher Ratio Pupil Teacher Ratio
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