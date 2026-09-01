हार को बनाया ताकत, 15 से ज्यादा बार फेल होने के बाद बिलाल खान ने पास किया CAPF

उनकी यह सफलता इसलिए भी खास रही, क्योंकि इससे पहले वह लंबे समय तक अलग-अलग डिफेंस परीक्षाओं में प्रयास करते रहे थे. कई बार सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने तैयारी छोड़ने के बजाय अपनी रणनीति में बदलाव किया और आगे बढ़ते रहे. बिलाल अपनी सफलता में उनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान मानते हैं. उनके माता-पिता थाने में एक लॉन्ड्री की दुकान चलाते हैं. आर्थिक समस्याओं के बावजूद उनके परिवार ने उनकी पढ़ाई और तैयारी में उनका साथ दिया. बिलाल के पिता ने उनकी शिक्षा का समर्थन किया, जबकि उनकी मां और दो बड़ी बहनों ने असफलताओं के दौर में उनका हौसला बनाए रखा. जिसका नतीजा यह रहा कि आज बिलाल सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं.