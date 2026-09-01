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हार को बनाया ताकत, 15 से ज्यादा बार फेल होने के बाद बिलाल खान ने पास किया CAPF
एक के बाद एक कई डिफेंस परीक्षाओं में असफल होने के बावजूद बिलाल खान ने अपनी तैयारी जारी रखी और आखिरकार यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 में सफलता हासिल कर ली.
हमारे देश में आज के समय में लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. जिनमें से कई को एक ही प्रयास में सफलता मिल जाती है और कई को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ता है. वहीं लगातार असफलता के बाद कई उम्मीदवारों का हौसला टूट जाता है. लेकिन इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में एक नाम बिलाल खान का भी आता है, जिन्होंने हर नाकामी को अपनी अगली कोशिश की वजह बनाया.
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Published at : 01 Sep 2026 09:45 PM (IST)
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मनीष खेमका
Opinion