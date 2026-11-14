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हिंदी न्यूज़शिक्षाNLC GET Recruitment 2026: इंजीनियरिंग के 4 क्षेत्रों में भर्ती, NCL India में GET के पदों पर आवेदन शुरू

NLC GET Recruitment 2026: इंजीनियरिंग के 4 क्षेत्रों में भर्ती, NCL India में GET के पदों पर आवेदन शुरू

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में सरकारी नौकरी के लिए एक सुनहरा अवसर आया है. कंपनी ने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 143 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Nov 2026 07:44 AM (IST)
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NLC GET Recruitment 2026: देश की प्रमुख नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है. कंपनी ने विज्ञापन संख्या 10/2026 के तहत ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 143 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और माइनिंग इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्र में नियुक्ति की जाएगी. सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई अलग से लिखित परीक्षा नहीं होगी. बल्कि उम्मीदवारों का चयन गेट 2025 के स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में एलिजिबल उम्मीदवार 14 दिसंबर 2026 तक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

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एरिया वाइज वैकेंसी की डिटेल 

इस भर्ती में कुल 143 पदों को इंजीनियरिंग की चार शाखाओं और चार एरिया में बांटा गया है. इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुल 66 पद है, वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 44 पद, सिविल इंजीनियरिंग में 23 पद और माइनिंग इंजीनियरिंग में 10 पद आरक्षित है. इस तरह 143 पदों पर भर्ती की जानी है. वहीं एरिया वाइज देखें तो एरिया 1 में 80 पद, एरिया 2 में 37 पद, एरिया 3 में 18 पद और एरिया 4 में 8 पद निर्धारित है. 

दैनिक योग्यता और आयु सीमा 

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में फुल टाइम या अंशकालिक बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत और एससी, एसटी वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य है. इसके साथ ही संबंधित पेपर कोड में वैलिड गेट 2025 स्कोर होना जरूरी है. वहीं आयु सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2026 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग अवधि के दौरान ई 2 ग्रेड में रखा जाएगा.  इसमें 50,000 से 1,60,000 रुपये तक सैलरी और 50,000 प्रतिमाह का प्रारंभिक मूल वेतन मिलेगा. इस दौरान अनुमानित सालाना सीटीसी लगभग 14.50 लाख होगी. वहीं ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को ई 3 ग्रेड में समायोजित किया जाएगा, जहां सैलरी 60,000 से 1,80,000 रुपये के बीच होगी और इसमें दूसरे भत्ते भी शामिल होंगे.

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले एनएलसी इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in. पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर करियर या रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें. 
  • अपना गेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें. 
  • अब लॉगिन करने के बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • अब मांगी गई फीस का ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 14 Nov 2026 07:44 AM (IST)
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