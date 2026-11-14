ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई

लाल किला ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट में गिरफ्तार 2 आरोपियों की दलीलें पूरी, 17 को अगली सुनवाई

दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में आरोपियों पर आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है. ऐसे में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शहीन की अदालत के सामने दलीलें पूरी हो गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 14 Nov 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट मामले में अरेस्ट किए गए आरोपियों पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट में सुनवाई जा रही है. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल एनआईए कोर्ट में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शहीन सईद की दलीलें पूरी हुई है. अब 17 नवंबर को दूसरे आरोपियों की तरफ से दलील रखी जाएगी. 

आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद की तरफ से कहा गया कि लालकिला ब्लास्ट मे उनकी कोई भूमिका नहीं है. जब ब्लास्ट के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तब साजिश कैसे साबित होती है. आरोपियो की तरफ से दलील दी गई कि ब्लास्ट मे शामिल आरोपियो़ं के साथ उनके सम्पर्क के कोई सबूत नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
कर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद
कर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद
इंडिया
लद्दाख में फिर तेज होगा आंदोलन, LAB ने स्थानीय निकाय और हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार का किया एलान
लद्दाख में फिर तेज होगा आंदोलन, LAB ने स्थानीय निकाय और हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार का किया एलान
इंडिया
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
इंडिया
किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा
किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा

इन आरोपियो़ं की तरफ से ये भी दलील दी गई कि 29 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल और ब्लास्ट से एक दिन पहले 9 नवंबर को डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी जम्मू पुलिस की साजिश के आरोप मे किया गया था. ऐसे मे इस ब्लास्ट से उनका कोई लेना-देना नहीं है.

कार धमाके से दहल उठी थी दिल्ली

दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार धमाका हुआ था. इस धमाके में कई लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही कई घायल हो गए थे. बचाव में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि दोनों आरोपी उस कार की खरीद से जुड़े ही नहीं हैं, जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया था. साथ ही इन आरोपियों की बाकी के आरोपियों से कोई  बातचीत भी नहीं हुई. 

एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. एक आरोपी उमर उन नबी की धमाके में मौत हो गई. 2 अन्य के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है.

एनआईए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की दलीलें सुनीं. यह सुनवाई बंद कमरे में हुई. आरोपियों की ओर से वकील एमएस खान, राहुल साहनी और जिहबी तिहामी पेश हुए.

NIA के वकील बोले- पर्याप्त सबूत

एनआईए की ओर से सीनियर वकील माधव खुराना पेश हुए. उन्होंने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है. आरोप है कि हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी से अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद नबी घबरा गया था.

बचाव पक्ष का कहना है कि दोनों आरोपी 10 नवंबर 2025 में हुए धमाके की साजिश से जुड़े नहीं हैं. 29 अक्टूबर और 9 नवंबर को अरेस्ट कर लिया था.

हिरासत पहले, ब्लास्ट बाद में, दलील में और क्या बताया?

दलील में कहा गया कि धमाके में इस्तेमाल की गई कार 30 अक्टूबर को फरीदाबाद, हरियाणा के एक कार डीलर से ली गई थी. जबकि मुजम्मिल शकील को एक बड़ी साजिश मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 29 अक्टूबर को ही अरेस्ट कर लिया था.

यह कार आमिर रशीद के नाम पर थी. आरोपी ने उक्त कार की खरीद में न तो कोई मदद की और न ही इसके लिए कोई आर्थिक सहायता दी. उसे सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं देखा गया. जबकि सीसीटीवी में आरोपी उमर उन नबी, आमिर रशीद और तीसरे आरोपी जासिर बिलाल वानी दिखाई दे रहे हैं.

'आरोपियों की अन्य आरोपी से नहीं हुई कोई बातचीत'

वकील एम.एस खान ने दलील दी है कि मुजम्मिल शकील और अन्य आरोपी के  बीच कोई बातचीत नहीं हुई. आरोपी शहीन सईद धमाके से एक दिन पहले 9 नवंबर को लखनऊ से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया था.

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उमर उन नबी और आमिर रशीद को यह पता था कि मुजम्मिल शकील को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? वकील ने 10 नवंबर को हुए धमाके की साजिश के संबंध में भी सवाल उठाए . एनआईए ने 4 जून को उमर उन नबी सहित 11 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की थी. 

Published at : 14 Nov 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
DELHI Red Fort Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद
कर्नाटक में 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस', PM मोदी के सामने डीके शिवकुमार की मांग से विवाद
इंडिया
लद्दाख में फिर तेज होगा आंदोलन, LAB ने स्थानीय निकाय और हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार का किया एलान
लद्दाख में फिर तेज होगा आंदोलन, LAB ने स्थानीय निकाय और हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार का किया एलान
इंडिया
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
इंडिया
किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा
किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से मिले संजय निषाद, कश्यप-निषाद बहुल सीटों पर नजर
अमित शाह से मिले संजय निषाद, जानें सीट शेयरिंग पर क्या हुई बात?
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
इंडिया
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
ट्रेंडिंग
AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
शिक्षा
IIIT Faculty Recruitment: IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 
IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget