'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई

अक्षय कुमार की 30 स्टारों वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसने देश और दुनियाभर में जमकर कमाई की. हालांकि अब वर्ल्डवाइड थिएटर्स में एक महीना पूरा करने के बाद इसका सफर खत्म हो गया है. चलिए यहां जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में कितनी लाइफटाइम कमाई की है.

'वेलकम टू द जंगल' ने वर्ल्डवाइड कितनी की लाइफटाइम कमाई?

अहमद खान निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में ठीक-ठाक परफॉर्म किया है.

इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 193 करोड़ रुपये रहा है.

इसमें से इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ने भारतीय बाज़ार से 157 करोड़ रुपये कमाए हैं.

जबकि विदेशी बाजारों से लगभग 3.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर (36 करोड़ रुपये) की कमाई की.

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'वेलकम टू द जंगल' रही एवरेज फिल्म

बता दें कि अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म अक्षय कुमार की पिछली रिलीज 'भूत बंगला' से कमजोर साबित हुई है. फ़िल्म में कई बड़े कलाकारों की मौजूदगी और 'वेलकम' ब्रांड के बावजूद, 'वेलकम टू द जंगल' का कुल प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. फिर भी, ये 'औसत' (एवरेज) का दर्जा पाने में कामयाब रही..

'वेलकम टू द जंगल' का अनुमानित बजट 125 करोड़ रुपये था। इस लागत के मुकाबले, इसने भारत में 157.53 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. ऐसे में इस फिल्म ने 32करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल किया है जो कि 25.6% रिटर्न के बराबर है.





'वेलकम टू द जंगल' उम्मीदों के मुताबिक नहीं कर पाई परफॉर्म

जैसा कि हम देख सकते हैं, 'वेलकम टू द जंगल' एक सफल फिल्म रही है, लेकिन फैंचाइजी के फैंक्टर को देखते हुए इसके आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं. 'वेलकम' फैंचाइजी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसे दुनिया भर में 250-300 करोड़ की कमाई करनी चाहिए थी. भारत में इसे 200 करोड़ नेट का आंकड़ा छूना चाहिए था. फिर भी, अक्षय कुमार के लिए 'भूत बंगला' के बाद 2026 में यह लगातार दूसरी सफलता है.

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