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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Police Constable Result 2026: इस हफ्ते जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट

UP Police Constable Result 2026: इस हफ्ते जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट

UP Police Constable Result 2026 Date: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी देख सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 06:34 PM (IST)
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UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद काम की खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी हफ्ते यानी जुलाई के आखिरी दिनों में आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने की पूरी संभावना है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे.

बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 32,679 खाली पदों को भरा जाना है. साथ ही इस परीक्षा के लिए राज्यभर से लगभग 21 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षा संपन्न होने और प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने के बाद से ही स्टूडेंट्स बेसब्री से फाइनल रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स का इंतजार कर रहे हैं. 

ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट और अपना रिजल्ट

रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

  • step 1 - सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
  • step 2 -  वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए UP Police Constable Result 2026 या मेरिट लिस्ट से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करें.
  • step 3 - अब अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.
  • step 4 - जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई (फ्लैश) देने लगेगा.
  • step 5 - भविष्य की जरूरत के लिए रिजल्ट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें या उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें. 

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आगे की प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद अगस्त के दूसरे पखवाड़े से फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए लगातार ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहें.

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Published at : 27 Jul 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Education News UP Police Constable Result UP Police Result 2026
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