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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?

इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?

इंग्लैंड के वनडे कप में कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए, जबकि आशुतोष शर्मा ने पहला लिस्ट ए पांच विकेट हॉल पूरा किया. दोनों ने 2027 विश्व कप के लिए मजबूत दावेदारी पेश की.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 01 Aug 2026 07:37 AM (IST)
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इंग्लैंड के घरेलू लिस्ट ए टूर्नामेंट वनडे कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव और युवा तेज गेंदबाज आशुतोष शर्मा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दोनों खिलाड़ियों ने अलग-अलग मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए यह दिखा दिया कि विदेशी परिस्थितियों में भी वे मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं. 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के बीच उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए भी राहत भरी खबर मानी जा रही है.

कुलदीप का कमाल

यॉर्कशायर की ओर से खेल रहे कुलदीप यादव ने डर्हम के खिलाफ मुकाबले में अपनी फिरकी का जादू बिखेरा. पहले बल्लेबाजी करने उतरी डर्हम की टीम 165 रन पर सिमट गई. कुलदीप ने अपने 10 ओवर के स्पेल में एक मेडन ओवर डालते हुए सिर्फ 23 रन दिए और दो महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. उन्होंने इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और अनुभवी बल्लेबाज कोलिन एकरमैन को पवेलियन भेजकर टीम की जीत की नींव रखी. उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने विपक्षी बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सके.

कुलदीप यादव का यह प्रदर्शन कोई इत्तेफाक नहीं है. वह पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं. अब तक खेले चार मुकाबलों में वह आठ विकेट हासिल कर चुके हैं. उनकी किफायती गेंदबाजी और अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता यॉर्कशायर के लिए लगातार फायदेमंद साबित हो रही है. विदेशी परिस्थितियों में उनका यह प्रदर्शन भारतीय टीम प्रबंधन के लिए भी सकारात्मक संकेत है.

आशुतोष का पंच

दूसरी ओर हैम्पशायर की तरफ से खेल रहे आशुतोष शर्मा ने भी अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया. एसेक्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 10 ओवर में 51 रन देकर पांच विकेट झटके. यह उनके लिस्ट ए करियर का पहला पांच विकेट हॉल रहा. उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक शानदार नियंत्रण बनाए रखा और मजबूत बल्लेबाजी क्रम को लगातार झटके दिए. हालांकि उनकी शानदार गेंदबाजी के बावजूद एसेक्स 317 रन का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा.

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2027 वनडे वर्ल्ड कप 

भारत की नजर अब 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों पर है. ऐसे में इंग्लैंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुलदीप यादव और आशुतोष शर्मा का शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है. कुलदीप अपने अनुभव से लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं, जबकि आशुतोष ने साबित किया है कि वह भविष्य में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन सकते हैं. यदि दोनों खिलाड़ी इसी तरह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो चयनकर्ताओं और मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए टीम चुनना और भी रोचक हो सकता है. विदेशी धरती पर मिली यह सफलता दोनों खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम की तैयारियों को भी मजबूती देने वाली साबित हो सकती है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 01 Aug 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Durham Yorkshire
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