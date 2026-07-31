ISRO में 410 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन शुरू, 29 अगस्त तक करें आवेदन

ISRO Apprentice Recruitment 2026: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत बेंगलुरू स्थित यू. आर. राव सैटलाइट सेंटर में कुल 410 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक और एलिजिबल उम्मीदवार नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. यह भर्ती ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और कमर्शियल अप्रेंटिस के पदों के लिए निकली गई है. चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

410 पदों पर भर्ती और स्टाइपेंड

इसरो की इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 410 पद भरे जाएंगे. ये रिक्तियां तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटी गई है. इनमें सबसे ज्यादा पद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 220 पद निश्चित है. वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 120 पद और कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 70 पद निश्चित है. अप्रेंटिसशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12, 300 रुपये प्रतिमाह, टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10,900 रुपये प्रति महीना और कमर्शियल अप्रेंटिस को 10, 900 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा

मेरिट के आधार पर होगा चयन

इसरो ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की शाॅर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. संगठन ने यह भी बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा.

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आवेदन के लिए जरूरी तारीखें और जानकारी

ISRO में अप्रेंटिस के पदों पर ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू हो चुके हैं. यह आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त तक चलेगी. वहीं उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, पात्रता, पदवार रिक्तियां और दूसरे नियमों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.

ISRO में अप्रेंटिस के लिए ऐसे करें आवेदन

इसरो अप्रेंटिस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले NATS पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद सबसे पहले यहां रजिस्ट्रेशन करें.

अब अप्रेंटिसशिप की लिस्ट में U. R Rao Satellite Centre (URSC), ISRO ऑप्शन चुनें.

संबंधित अप्रेंटिस पदों का चयन कर आवेदन फॉर्म भरें.

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें.

लास्ट में सभी जानकारी की जांच कर फॉर्म सबमिट कर दें.

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