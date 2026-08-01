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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई

क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई

Emergency Override Charging: Apple ने Emergency Override का ऑप्शन उन परिस्थितियों के लिए दिया है, जब आपको किसी बेहद जरूरी स्थिति में फोन ऑन रखना हो और चार्ज करना जरूरी ही हो.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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  • पानी जाने पर चार्जर निकालें, सुरक्षित तरीके से फोन सुखाएं।

Emergency Override Charging: आईफोन यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं जिससे उनका डिवाइस चलाने का एक्सपीरिएंस काफी बेहतर हो जाता है. ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बरसात के समय में फोन पर पानी गिर जाता है या फिर डिवाइस के चार्जिंग पोर्ट में पानी या नमी आ जाती है. ऐसे स्थिति में डिवाइस स्क्रीन पर Liquid Detected या Charging Not Available जैसी वार्निंग दिखाने लगता है.

ऐसे में iPhone चार्जिंग रोक देता है ताकि अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब न हों. हालांकि, दोबारा चार्जर लगाने पर Emergency Override का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप वार्निंग के बावजूद फोन को चार्ज करते हैं. लेकिन क्या करना सेफ होता है. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

क्यों दिया गया Emergency Override फीचर?

जानकारी के लिए बता दें कि Apple ने Emergency Override का ऑप्शन उन परिस्थितियों के लिए दिया है, जब आपको किसी बेहद जरूरी स्थिति में फोन ऑन रखना हो और चार्ज करना जरूरी ही हो. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वार्निंग आने पर इसी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाए.


क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई

अगर असल में डिवाइस का पोर्ट गीला है तो Emergency Override से चार्जिंग शुरू करने पर हार्डवेयर को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है. वहीं, कुछ मामलों में ये चेतावनी सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से भी दिखाई दे सकती है. अगर आपको पूरा भरोसा है कि पोर्ट बिल्कुल सूखा है और उसमें पानी नहीं गया है, तभी इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं तो डिवाइस को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है.

चार्जिंग को क्यों रोकता है iPhone?

दरअसल, iPhone में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो चार्जिंग पोर्ट में नमी या पानी का पता लगा लेते हैं. जैसे ही उन्हें हल्की सी भी नहीं या पानी का एहसास होता है फोन चार्जिंग बंद कर देता है. इसका मकसद होता है कि फोन के चार्जिंग पिन और मदरबोर्ड को कोई नुकसान न हो. अगर गीले पोर्ट में बिजली का फ्लो जारी रहता है तो चार्जिंग पिन पर जंग लग सकती है. चार्जिंग पोर्ट खराब हो सकता है. फोन में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ सकता है. मदरबोर्ड के जरूरी पार्ट्स खराब हो सकते हैं जिससे आपके काफी पैसे खर्च हो सकते हैं.

अगर फोन में पानी चला जाए तो क्या करें?

अगर आपको आईफोन में पानी चला जाए या फिर चार्जिंग पोर्ट में पानी पहुंच जाए तो सबसे पहले चार्जर को तुरंत निकाल देना चाहिए. इसके बाद iPhone को सीधा पकड़ें. हल्के से अपनी हथेली पर थपथपाएं ताकि पोर्ट में मौजूद नमी बाहर निकल सके. अगर केवल हल्की छींटे पड़ी हैं तो कम से कम 30 मिनट तक अच्छी हवा वाली जगह पर सूखने दें.

अगर फोन पानी में डूब गया था तो पहले मुलायम कपड़े से बाहरी पानी पोंछें और कम से कम 2 से 5 घंटे तक सूखने दें. पूरी तरह डिवाइस को सेफ रखने के लिए आपको कम से कम 12 घंटों तक फोन को हवादार वाली जगह पर सूखने के लिए रखना चाहिए.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोन को जल्दी सुखाने के चक्कर में कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो फोन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं. इसीलिए ऐसी गलतियों से बचना चाहिए.

फोन को चावल में बिल्कुल न रखें. इससे कोई खास फायदा नहीं होता और चावल के छोटे कण पोर्ट में फंसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं.


क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई

इसके अलावा हेयर ड्रायर, हीटर या किसी भी गर्म हवा देने वाले डिवाइस का इस्तेमाल न करें. ज्यादा गर्मी फोन के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है.

कैसे सुखाएं फोन?

अगर आपका फोन भी भीग गया है या फिर नमी आ गई है तो कुछ आसान तरीकों से इसे आप सुखा सकते हैं. इसके लिए ठंडी हवा वाला पंखा इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि पंखे की हवा डिवाइस पर बहुत तेज न लगे. फोन को थोड़ी दूरी पर रखें. हवा तिरछे एंगल से आए ताकि नमी बाहर निकले अंदर न जाए.

यह भी पढ़ें: फर्जी उम्र बताना अब नहीं चलेगा! Google ला रहा है ये नया सिस्टम

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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