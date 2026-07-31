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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, 74184 अभ्यर्थी पास; देखें कटऑफ

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, 74184 अभ्यर्थी पास; देखें कटऑफ

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बार कुल 74,184 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. यह संख्या कुल व्यक्तियों के मुकाबले करीब 2.33 गुना बताई जा रही है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Jul 2026 04:36 PM (IST)
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UP Police Constable Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी ऑफिशिल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं. इस भर्ती के तहत 32,679 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जानी है. भर्ती बोर्ड ने इस बार कुल 74,184 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. यह संख्या कुल व्यक्तियों के मुकाबले करीब 2.33 गुना बताई जा रही है.

बोर्ड ने कैटिगरी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दी है, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन अगले चरण के लिए किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक मानक परीक्षण और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा. 

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8 से 10 जून तक हुई थी परीक्षा 

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को छह पारियों में ऑफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित की गई. परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए, जो कुल 300 अंकों के थे. प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी. परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी. एक्सपर्ट्स की ओर से आपत्तियां की समीक्षा करने के बाद अंतिम आंसर की तैयार की गई और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट घोषित किया गया.

यूपी पुलिस कांस्टेबल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ 

कैटेगरी          सामान्य कट ऑफ           महिला कट ऑफ

अनारक्षित (UR)       258.03661                  255.84346
ईडब्ल्यूएस              247.9334                   247.35926
ओबीसी                  251.63020                 249.27083
एसी                       239.34407                 236.31995
एसटी                     220.10639                 211.47988

रिजल्ट में क्या होगा और DV, PST और  PET कब होगी?

रिजल्ट देखने के बाद अभ्यर्थियों को अपने स्टेटस में डीवी-पीएसटी के लिए चयनित कट ऑफ से कम अंक होने के कारण चयनित नहीं, न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक प्राप्त नहीं किए और लिखित परीक्षा में अनुपस्थित जैसे स्टेटस दिखाई देगा.  वहीं भर्ती बोर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से प्रस्तावित है. परीक्षा केंद्र, तिथि और समय से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसके बाद  DV और PST में सफल उम्मीदवारों के लिए फिजिकल दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है. इसकी अलग से विस्तृत समय सारणी जारी की जाएगी.

फिजिकल टेस्ट के लिए जरूरी मानक 

  • फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस और महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित फिजिकल मानकों को पूरा करना होगा. सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर, जबकि एसटी वर्ग के लिए 160 सेमी निर्धारित है.
  • सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी और एसटी वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर तय की गई है.
  • पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर छाती का फैलाव अनिवार्य होगा, जबकि महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए.
  • पीईटी में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 Jul 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
UP Police Result UP Police Constable Result 2026 UPPRPB Result UP Police Constable Result Declared
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