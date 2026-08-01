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किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार

Lady Finger In Kitchen Garden: बाजार जाकर भिंडी लाने का तरीका हुआ अब पुराना. अब अपने घर के किचन गार्डन में उगाएं ताज़ी हरी भिंडी जान लीजिए इसका सही तरीका

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Aug 2026 06:51 AM (IST)
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Lady Finger In Kitchen Garden: भिंडी की सब्जी कई लोगों को खाने में बहुत पसंद होती है. वहीं अगर इस सब्जी को खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत न पड़े तो कहने ही क्या. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अपने हाथ की उगाई हुई सब्जियां खाने का शौक है. तो भिंडी लगाना आपके लिए एकदम सही चॉइस है. 

बहुत से लोग सोचते हैं कि किचन गार्डनिंग में बहुत मुश्किलें होती हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. थोड़ी सी सही जानकारी और सही तरीकों से आप अपने गमलों या क्यारियों में इतनी भिंडी उगा सकते हैं कि पड़ोसी भी देखते रह जाएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने किचन गार्डन में एकदम आसान  तरीके से भिंडी उगा सकते हैं.

सही मिट्टी और सही गमलें जरूरी

सबसे पहले बात करते हैं बेस यानी मिट्टी की क्योंकि यहीं से खेल शुरू होता है. भिंडी को एकदम चिकनी और बहुत ज्यादा गीली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है. इसके लिए आपको चाहिए भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी जिसमें पानी रुकता न हो बस नमी बनी रहे.

  • मिक्सचर कैसे बनाएं: 50% नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लें उसमें 30% पुरानी गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाएं और बाकी का 20% हिस्सा रेत यानी कोकोपीट का रखें जिससे मिट्टी हल्की रहे.
  • गमला या क्यारी: अगर आप जमीन पर लगा रहे हैं तो क्यारियां बना लें और अगर बालकनी या छत पर उगा रहे हैं. तो कम से कम 12 से 15 इंच चौड़े और गहरे गमले या ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करें. याद रखें, गमले के नीचे ड्रेनेज होल  जरूर होना चाहिए ताकि फालतू पानी आसानी से निकल सके.

बीज बोने का सही तरीका और समय

भिंडी उगाने में दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है इसके बीजों का चुनाव और उन्हें लगाने का सही तरीका. हमेशा किसी अच्छी दुकान से हाइब्रिड या देसी किस्म के बीज ही खरीदें.

  • सीड ट्रीटमेंट: सीधे मिट्टी में बीज गाड़ने से पहले उन्हें रातभर लगभग 12 से 14 घंटे पानी में भिगोकर रख दें. इससे बीज जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेशन रेट बढ़ जाता है.
  • बुआई का वक्त: भिंडी को गर्मी और हल्की उमस बहुत पसंद है. फरवरी-मार्च का महीना या फिर बरसात का सीजन इसके लिए एकदम बेस्ट होता है.
  • गहराई: बीजों को मिट्टी में लगभग आधा से एक इंच की गहराई पर दबाएं. दो बीजों के बीच में कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी जरूर रखें जिससे पौधों को फैलने की पूरी जगह मिल सके.


किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार

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इन चीजों का रखें ध्यान

एक बार जब छोटे-छोटे पौधे बाहर झांकने लगें, तो उनकी सही देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है. भिंडी के पौधे को धूप का बड़ा शौक होता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की कड़क धूप मिलती रहे.

  • सिंचाई: जब बीज बोएं तो हल्का पानी दें. बड़े होने पर मिट्टी की ऊपर की परत सूखने पर ही दोबारा पानी डालें. ध्यान रहे, गमले में पानी भरना नहीं चाहिए वरना जड़ें सड़ सकती हैं.
  • फर्टिलाइजर: पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हर 15 से 20 दिन में थोड़ी सी वर्मीकम्पोस्ट या लिक्विड नीम खली देते रहें. जब पौधे पर फूल आने लगें, तो समझ लीजिए कि अब इसे थोड़े एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की जरूरत है.


किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार

कीटों से बचाव और हार्वेस्टिंग

कीड़े-मकौड़े और मिलीबग अक्सर भिंडी के पत्तों पर हमला कर देते हैं. जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है. इनसे डरने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा प्रिवेंशन रखना है. अगर पत्तों पर कीड़े दिखें, तो नीम के तेल का स्प्रे हफ्ते में एक बार जरूर करें. यह पौधों को सेफ रखता है.

बीज बोने के करीब 50 से 60 दिन बाद पौधे पर भिंडी आनी शुरू हो जाती है. जब भिंडी उंगली जितनी लंबी और एकदम सॉफ्ट हो, तभी उसे कैंची या हाथ से तोड़ लें. ज्यादा दिन पौधे पर छोड़ने से भिंडी सख्त हो जाती है और पौधे की एनर्जी भी वेस्ट होती है. समय पर तोड़ने से पौधे में और नई शाखाएं निकलती हैं और बंपर पैदावार मिलती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Okra Lady Finger Kitchen Gardening
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