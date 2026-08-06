Tata Nexon CAMO Edition हुआ लॉन्च, Brezza की बढ़ी टेंशन

Tata Nexon Camo Edition Launch: इन दिनों ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में खूब मेहनत कर रही हैं. जिससे मार्केट में बेहद ही शानदार मुकाबला इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है. अभी हाल ही में मारुती सुजुकी ने नई ब्रेजा लॉन्च की थी. जबकि अब टाटा मोटर्स ने भी बड़ा दांव खेला है और टाटा नेक्सन कैमो एडिशन को लॉन्च कर दिया है. जिसके बाद इस एसयूवी की मार्केट में खूब चर्चा हो रही है.

बता दें कि, कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है. त्योहारी सीजन से ठीक पहले आए इस स्पेशल एडिशन में न केवल नया रफ एंड टफ लुक दिया गया है. बल्कि केबिन के अंदर कई बड़े और हाई-टेक अपडेट्स भी जोड़े गए हैं. इस नए अपडेट के साथ टाटा नेक्सन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मारुति ब्रेजा के साथ-साथ हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसे मॉडल्स की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस गाड़ी के सभी फीचर्स के बारें में.

देखने को मिला मस्कुलर लुक

बता दें कि, टाटा नेक्सन कैमो एडिशन को दो एक्सक्लूसिव और बिल्कुल नए एक्सटीरियर पेंट ऑप्शंस मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड में लॉन्च किया गया है. मुन्नार मिस्ट एक खास डार्क ग्रीन शेड है जो रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता दिखता है. वहीं कूर्ग क्लाउड एक प्रीमियम मेटैलिक ग्रे-सिल्वर फिनिश के साथ आता है.

जबकि इसके अलावा कार को आम मॉडल से अलग पहचान देने के लिए फ्रंट फेंडर्स पर कैमो बैजिंग दी गई है. कार के इंटीरियर में भी फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट पर कैमो-थीम वाली स्पेशल परफॉरेशन देखने को मिलती है जो इसे अंदर से भी एक स्पॉटी और प्रीमियम फील देती है.





यह भी पढ़ें: E-20 Fuel: नॉर्मल कार और रेसिंग कार में क्या फर्क, E20 पेट्रोल पर क्या समझाना चाहती है सरकार?

मिलेगा 12.3-इंच टचस्क्रीन

जबकि केबिन के अंदर मिलने वाली फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें अब पहले से काफी बड़ा 12.3-इंच का हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है. इसके साथ ही ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. जिसमें इन-बिल्ट नेविगेशन की सुविधा मौजूद है.

वहीं, सुरक्षा और रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए इसमें 360-डिग्री कैमरे के साथ एक इंटीग्रेटेड डैशकैम भी जोड़ा गया है. जो 256GB तक के स्टोरेज सपोर्ट और इम्पैक्ट-इवेंट प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसके अलावा कार में वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 9-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम और लेवल-1 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

मिलेगा तीनों विकल्प

आपको बता दें कि, इंजन और पावरट्रेन के मामले में टाटा ने इस स्पेशल एडिशन में ग्राहकों को सभी ऑप्शंस दिए हैं. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120 PS), 1.5-लीटर टर्बो-डीजल (115 PS) और सेगमेंट का इकलौता 1.2-लीटर टर्बो iCNG इंजन चुनने का मौका मिलता है.

यह कार 6-स्पीड मैनुअल, एएमटी और 7-स्पीड डीसीए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. यह कैमो एडिशन नेक्सन के क्रिएटिव और फीयरलेस जैसे ऊपरी वैरिएंट्स पर आधारित है जिसकी टॉप ट्रिम की कीमत 13.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.





ब्रेजा की क्यों बढ़ी चिंता?

बता दें कि, मारुति ब्रेजा लंबे समय से इस सेगमेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती आ रही है. लेकिन नेक्सन कैमो एडिशन के आने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया है. नेक्सन में जहां ग्राहकों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन, डैशकैम, वेंटिलेटेड सीट्स और टर्बो-सीएनजी जैसे एडवांस विकल्प मिलते हैं.

वहीं ब्रेजा में कुछ ऐसे फीचर्स की कमी खलती है. 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में इतने सारे फीचर्स और अट्रैक्टिव कैमो लुक्स देकर टाटा ने सीधे तौर पर उन ग्राहकों को साधने की कोशिश की है जो इस फेस्टिव सीजन में एक फीचर-लोडेड और रफ-एंड-टफ एसयूवी खरीदना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: धोनी ने चलाई KTM 390 Duke, फीचर्स और कीमत सुन उड़ जायेंगे होश