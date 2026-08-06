मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon CAMO Edition हुआ लॉन्च, Brezza की बढ़ी टेंशन

Tata Nexon CAMO Edition हुआ लॉन्च, Brezza की बढ़ी टेंशन

Tata Nexon Camo Edition Launch: टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन कैमो एडिशन 9.99 लाख रुपये में लॉन्च कर दिया है. 12.3-इंच स्क्रीन, डैशकैम और नए लुक से यह मारुति ब्रेजा को कड़ी टक्कर देने वाली है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 07:31 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Nexon Camo Edition Launch: इन दिनों ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में खूब मेहनत कर रही हैं. जिससे मार्केट में बेहद ही शानदार मुकाबला इस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है. अभी हाल ही में मारुती सुजुकी ने नई ब्रेजा लॉन्च की थी. जबकि अब टाटा मोटर्स ने भी बड़ा दांव खेला है और टाटा नेक्सन कैमो एडिशन को लॉन्च कर दिया है. जिसके बाद इस एसयूवी की मार्केट में खूब चर्चा हो रही है.

बता दें कि, कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है. त्योहारी सीजन से ठीक पहले आए इस स्पेशल एडिशन में न केवल नया रफ एंड टफ लुक दिया गया है. बल्कि केबिन के अंदर कई बड़े और हाई-टेक अपडेट्स भी जोड़े गए हैं. इस नए अपडेट के साथ टाटा नेक्सन ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मारुति ब्रेजा के साथ-साथ हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसे मॉडल्स की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस गाड़ी के सभी फीचर्स के बारें में.

देखने को मिला मस्कुलर लुक

बता दें कि, टाटा नेक्सन कैमो एडिशन को दो एक्सक्लूसिव और बिल्कुल नए एक्सटीरियर पेंट ऑप्शंस मुन्नार मिस्ट और कूर्ग क्लाउड में लॉन्च किया गया है. मुन्नार मिस्ट एक खास डार्क ग्रीन शेड है जो रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता दिखता है. वहीं कूर्ग क्लाउड एक प्रीमियम मेटैलिक ग्रे-सिल्वर फिनिश के साथ आता है. 

जबकि इसके अलावा कार को आम मॉडल से अलग पहचान देने के लिए फ्रंट फेंडर्स पर कैमो बैजिंग दी गई है. कार के इंटीरियर में भी फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट पर कैमो-थीम वाली स्पेशल परफॉरेशन देखने को मिलती है जो इसे अंदर से भी एक स्पॉटी और प्रीमियम फील देती है.


Tata Nexon CAMO Edition हुआ लॉन्च, Brezza की बढ़ी टेंशन

यह भी पढ़ें: E-20 Fuel: नॉर्मल कार और रेसिंग कार में क्या फर्क, E20 पेट्रोल पर क्या समझाना चाहती है सरकार?

मिलेगा 12.3-इंच टचस्क्रीन

जबकि केबिन के अंदर मिलने वाली फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें अब पहले से काफी बड़ा 12.3-इंच का हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है. इसके साथ ही ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. जिसमें इन-बिल्ट नेविगेशन की सुविधा मौजूद है. 

वहीं, सुरक्षा और रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए इसमें 360-डिग्री कैमरे के साथ एक इंटीग्रेटेड डैशकैम भी जोड़ा गया है. जो 256GB तक के स्टोरेज सपोर्ट और इम्पैक्ट-इवेंट प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसके अलावा कार में वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 9-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम और लेवल-1 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं.

मिलेगा तीनों विकल्प

आपको बता दें कि, इंजन और पावरट्रेन के मामले में टाटा ने इस स्पेशल एडिशन में ग्राहकों को सभी ऑप्शंस दिए हैं. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (120 PS), 1.5-लीटर टर्बो-डीजल (115 PS) और सेगमेंट का इकलौता 1.2-लीटर टर्बो iCNG इंजन चुनने का मौका मिलता है. 

यह कार 6-स्पीड मैनुअल, एएमटी और 7-स्पीड डीसीए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. यह कैमो एडिशन नेक्सन के क्रिएटिव और फीयरलेस जैसे ऊपरी वैरिएंट्स पर आधारित है जिसकी टॉप ट्रिम की कीमत 13.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.


Tata Nexon CAMO Edition हुआ लॉन्च, Brezza की बढ़ी टेंशन

ब्रेजा की क्यों बढ़ी चिंता?

बता दें कि, मारुति ब्रेजा लंबे समय से इस सेगमेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती आ रही है. लेकिन नेक्सन कैमो एडिशन के आने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया है. नेक्सन में जहां ग्राहकों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन, डैशकैम, वेंटिलेटेड सीट्स और टर्बो-सीएनजी जैसे एडवांस विकल्प मिलते हैं. 

वहीं ब्रेजा में कुछ ऐसे फीचर्स की कमी खलती है. 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में इतने सारे फीचर्स और अट्रैक्टिव कैमो लुक्स देकर टाटा ने सीधे तौर पर उन ग्राहकों को साधने की कोशिश की है जो इस फेस्टिव सीजन में एक फीचर-लोडेड और रफ-एंड-टफ एसयूवी खरीदना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: धोनी ने चलाई KTM 390 Duke, फीचर्स और कीमत सुन उड़ जायेंगे होश

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon New Model Tata Nexon Camo Edition Launch Nexon Camo Price Features Maruti Brezza Rival
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?
2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?
ऑटो
Night Driving Safety: रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें
रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें
ऑटो
कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?
कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?
ऑटो
Car AC in Rain:बरसात में कितने पर चलाना चाहिए कार का एसी? जानें तरीके
बरसात में कितने पर चलाना चाहिए कार का एसी? जानें तरीके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान
भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
विश्व
थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की फायरिंग, शिक्षक की मौत, चार घायल
थाईलैंड के स्कूल में छात्र ने की फायरिंग, शिक्षक की मौत, चार घायल
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
ओटीटी
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
विश्व
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता', सावन में गोकशी पर बोले रामपुर SP अनिल कुमार
'सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता', सावन में गोकशी पर बोले रामपुर SP अनिल कुमार
Home Tips
LPG Cylinder Tips: बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget