धोनी ने चलाई KTM 390 Duke, फीचर्स और कीमत सुन उड़ जायेंगे होश

Dhoni Ride KTM in Chennai: टीम इंडिया के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुकें हैं. हालांकि, धोनी को जितना क्रिकेट से प्यार है उतना ही उनकी दीवानगी बाइक चलाने में भी देखी जाती है. धोनी को स्पोर्ट्स बाइक चलाने का बहुत शौक है और उनके पास बाइक कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है. इस बीच अब धोनी को चेन्नई के प्रसिद्ध मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर रेसिंग ट्रैक का आनंद लेते देखा गया.

धोनी को इस दौरान ऑरेंज कलर की स्पॉटी और पावरफुल KTM 390 ड्यूक को ट्रैक पर चलाते दिखे. जिसके बाद अब धोनी एक बार फिर चर्चा में चल रहे हैं. वहीं, धोनी के साथ-साथ अब उनके द्वारा चलाई गई बाइक भी चर्चा में है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि, KTM 390 ड्यूक के फीचर्स और कीमत के बारें में.

दिखा धोनी का स्वैग

आपको बता दें कि, चेन्नई और एमएस धोनी का रिश्ता बेहद भावनात्मक और खास रहा है. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के तौर पर उन्होंने इस शहर के लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. जब धोनी रेसिंग सूट पहनकर मद्रास इंटरनेशनल सर्किट के ट्रैक पर उतरे तो वहां मौजूद हर शख्स उन्हें देखकर हैरान रह गया.

45 साल की उम्र में भी बाइक्स को लेकर उनका यह जज्बा साबित करता है कि वे आज भी दिल से एक सच्चे बाइकर ही हैं. जिस केटीएम 390 ड्यूक को वे चला रहे थे वह अपनी तेज रफ्तार, जबरदस्त परफॉर्मेंस और एग्रेसिव हैंडलिंग के लिए भारतीय राइडर्स के बीच बेहद पॉपुलर है.

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इंजन है पावरहाउस

बता दें कि, केटीएम 390 ड्यूक को परफॉर्मेंस का किंग माना जाता है. इसमें 350cc क्षमता वाला पावरफुल लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. जो 41 hp की मैक्सिमम पावर और 33.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक का कुल वजन लगभग 168.3 किलोग्राम है और इसमें 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है.

वहीं, 183mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 800mm की सीट हाइट इसे ट्रैक राइडिंग के साथ-साथ आम रास्तों पर भी बेहतरीन कंट्रोल प्रदान करती है. इस स्पोर्ट्स बाइक का व्हीलबेस 1354 mm रखा गया है जिससे हाई-स्पीड कॉर्नरिंग में शानदार ग्रिप मिलती है.





मिलती है सेफ्टी फीचर्स की भरमार

बता दें कि, यह बाइक न केवल पावर में बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी सही मानी जाती है. इसमें 5-इंच की रंगीन TFT डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है. राइडर को बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें 3 अलग-अलग राइडिंग मोड्स, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं.

सस्पेंशन के लिए फ्रंट में पूरी तरह से एडजस्टेबल WP USD फोर्क्स और रियर में WP मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. सुरक्षा के लिए इसमें दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ स्विचएबल ड्यूल-चैनल ABS मिलता है.

कितनी है बाइक की कीमत?

आपको बता दें कि, महेंद्र सिंह धोनी जिस KTM 390 ड्यूक को चला रहे थे उसकी भारतीय बाजार में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.84 लाख रुपये रखी गई है. ऑन-रोड आने पर इस बाइक की कीमत लगभग 3.30 लाख रुपये से ऊपर पहुंच जाती है.





इस प्राइस रेंज में मिलने वाले फीचर्स, धाकड़ ट्रैक्शन कंट्रोल और रेसिंग एबिलिटी को देखते हुए इसे इस सेगमेंट की सबसे पैसा वसूल और रोमांचक स्पोर्ट्स बाइक माना जाता है. अगर आप भी बाइक राइडिंग के शौकीन हैं और एक परफेक्ट रेसिंग बाइक तलाश रहे हैं तो यह बाइक आपकी पहली पसंद बन सकती है.

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