Car Leaking Water: कार के नीचे पानी टपक रहा है, कब नॉर्मल और कब खतरे है की बात?

Car Leaking Water: जब आप किसी पार्किंग या गैरेज में जाते हैं तो वहां आपको कारों से होने वाला रिसाव आमतौर पर नजर आ सकता है. ज्यादातर लोग इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना सही नहीं होता. कई बार यह वाहन में किसी तकनीकी समस्या का संकेत भी हो सकता है. इसलिए कार पार्क करने के बाद उसके नीचे कोई तरल पदार्थ गिरा हुआ देखते हैं, तो घबराने के बजाय सबसे पहले उसकी जांच करें. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि कार से गिरने वाली कौन सी बूंदें आम बात हैं और कौन सा रिसाव मैकेनिक के पास तुरंत जाने का इशारा है.

कब होता है बिल्कुल नॉर्मल

अगर कार के नीचे टपकने वाला लिक्विड साफ पानी है, तो 90% मामलों में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि जब आप कार में AC चलाते हैं, तो हवा की नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है. यह पानी एक पाइप के जरिए कार के नीचे गिरता है. अगर कार के आगे के हिस्से आमतौर पर पैसेंजर साइड के नीचे साफ पानी टपक रहा है, तो यह AC का पानी है जो पूरी तरह नॉर्मल है.

सुबह के समय जब आप कार स्टार्ट करते हैं, तो साइलेंसर से पानी की कुछ बूंदें गिर सकती हैं. यह इंजन के अंदर ईंधन के जलने और बाहरी ठंडी हवा के मिलने से बनने वाला कंडेनसेशन है. यह भी पूरी तरह नॉर्मल है. अगर आपने हाल ही में विंडशील्ड साफ करने वाले वाइपर टैंक में पानी या शैम्पू भरा है, तो उसके ओवरफ्लो पाइप से थोड़ा पानी नीचे गिर सकता है.

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कब है खतरे की बात?

खतरा तब शुरू होता है जब कार के नीचे गिरने वाला लिक्विड पानी नहीं, बल्कि रंगीन या चिपचिपा तेल हो. अगर कार के नीचे हल्के हरे, गुलाबी या नीले रंग का पानी टपक रहा है और उसमें हल्की मीठी गंध आ रही है, तो यह कूलेंट है. कूलेंट लीक होने का मतलब है कि इंजन बहुत जल्द गर्म होकर बंद हो सकता है. यह एक बड़ा खतरा है. साथ ही अगर कार के बीच के हिस्से से लाल या गहरे भूरे रंग का गाढ़ा तेल लीक हो रहा है, तो यह गियरबॉक्स का ऑयल हो सकता है. इससे गियर बदलने में दिक्कत आ सकती है और गियरबॉक्स पूरी तरह डैमेज हो सकता है. अगर पहियों के पास या पैडल के नीचे हल्के पीले रंग का चिकना लिक्विड गिरा है, तो यह ब्रेक ऑयल हो सकता है. ब्रेक ऑयल लीक होना सबसे खतरनाक है क्योंकि इससे चलती गाड़ी के ब्रेक फेल हो सकते हैं.

अगर आपको बार-बार पानी टपकता दिखाई दे या इंजन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने लगे, तो तुरंत सर्विस सेंटर पर जांच करवाना ठीक रहता है . ताकी भविष्य के बड़े नुकसान से बचा जा सके. इसलिए कार के नीचे पानी या किसी भी प्रकार का तरल दिखने पर उसकी प्रकृति को समझना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी है.

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